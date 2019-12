El ‘León’ puede rugir en La Victoria. Carlos Zambrano, zaguero de la selección peruana, y uno de los hinchas confesos de Alianza Lima, podría cumplir uno de sus sueños, ponerse la casaquilla blanquiazul, luego que la administración del cuadro victoriano empezara la gestión para que el defensa del Dinamo de Kiev vuelva al Perú.

Caros Zambrano, no ha sido tomado en cuenta por el entrenador de Dimano de Kiev en la última temporada y la última participación oficial ha sido en la final de la Copa América de Brasil 2019 con la selección peruana.

Con este panorama la administración de Alianza Lima ha propuesto al 'León’ jugar los seis primeros meses del año con la camiseta victoriana y ayude al equipo a superar la fase de grupo en la Copa Libertadores. Con la aprobación del jugador, la nueva administración buscará el préstamo con la directiva del Dinamo de Kiev.

Carlos Zambrano rechazó oferta de Liverpool. (Foto: AFP / Video: Movistar Deportes)

La situación se torna atractiva para Carlos Zambrano no solo por que cumpliría uno de sus sueños, sino que también tendría roce internacional más aún de cara al inicio de las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022, sino para la Copa América 2020.

No es para nadie un secreto que Carlos Zambrano es aficionado blanquiazul y lo graficó en una anécdota

de sus primeras Navidades en el Callao. "Cuando era niño, me compraron una camiseta de la ‘U’ y lloré para que me la cambiaran por la Alianza Lima”, contó.