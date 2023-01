La ‘Tarde Blanquiazul’ fue un éxito para Alianza Lima, que no solo mostró un plantel muy fuerte, donde se destacó el fichaje de Carlos Zambrano, sino además en la cancha, el equipo se hizo con la victoria 2-1 contra Junior de Barranquilla en un amistoso. El hincha está más que contento, pero desde las oficina del club tienen espacio para una contratación más y se trata del volante Christian Cueva. ‘Aladino’ pegaría la vuelta luego de ocho años, aunque no será nada sencillo poder contar con él.

Por parte de Alianza Lima la situación es clara: el único jugador al que quieren es Cueva y en caso no lo fichen, no llegará nadie más en este certamen y tampoco para el Clausura 2023. El único sacrificio económico, con un salario que igualaría lo que ganará Carlos Zambrano , lo harán por el mediocampista de 31 años.

Empieza entonces una carrera para lograr encajar las piezas en el rompecabezas. Para ello tenemos que conocer los dos horizontes legales que tienen preocupado a ‘Aladino’. El primero es haber dejado el Al-Fateh de Arabia Saudita debido a que, según su versión, el club le debe cuatro meses y por regla FIFA puede considerarse jugador libre.

Es decir, no habría impedimento por ese lado para que estampe su firma en Matute. Pero la cosa no es tan sencilla, ya que si bien Al-Fateh solo ha desmentido hasta ahora esta deuda, aún no acudió a instancias legales para denunciar a Christian Cueva. Lo mejor sería un arreglo amistoso y lo peor que el caso llegue a FIFA y haya que esperar una resolución.

Vamos al segundo punto que es el más serio. FIFA castigó a Cueva y al Pachuca de México y los condenó a pagar 8 millones de dólares por el comportamiento del jugador que abandonó Santos en el 2019 aduciendo una deuda. Esto fue desmentido por el cuadro brasileño y FIFA falló a su favor, por lo que Cueva acudió al TAS para evitar el pago.

¿Cuál es la postura de Alianza Lima en todo esto? Según fuentes, el cuadro victoriano ya le dijo a Cueva que puede esperarlo y ficharlo siempre y cuando no tenga que abonar ningún dinero al Al-Fateh por su pase y que el tema con el Santos quede totalmente aclarado. Si no sucede esto, no habrá contratación.

Alianza Lima y los tiempos en el caso Christian Cueva

Trome pudo conocer que el fallo del TAS, sobre el caso contra Santos, saldrá a más tardar la última semana de febrero . En ese momento inscribir a Cueva para la Liga1 sería imposible, pero sí lo podrían registrar para la Copa Libertadores. Esto, porque los íntimos jugarán fase de grupos cuyo sorteo será el 22 de marzo.

¿Vale la pena tener un elemento solo para competencia internacional? Como el hacer buena campaña en la Libertadores es la prioridad de Alianza Lima, definitivamente sí. Además. en la Liga 1 el plantel debe bastar y sobrar para ir por el Apertura. Mejor aún , en la posición de Christian Cueva ya tienen a Cristian Benavente y Andrés Andrade.

Tras esos torneos, el ‘10′ de la selección sería inscrito para el Clausura y así ir con todo por el certamen nacional. Además, en Alianza se pretendería hacerle un contrato de dos años al seleccionado nacional, algo a lo que el jugador no se opondría.

Esta es la situación de Christian Cueva. Las ganas están, pero el destino por ahora pone trabas

