Alianza Lima sigue sin levantar cabeza. La tarde de este sábado, el vigente campeón peruano perdió 1-0 a manos de Melgar, por la sexta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1. Si bien el resultado no dejó nada conformes a los jugadores aliancistas, la predisposición para buscar el arco rival fue destacado por Christian Ramos.

“Creo que el equipo jugó bien y Melgar aprovechó la que tuvo. El equipo siempre fue adelante, intentó jugar, llegó con algunas situaciones claras que no pudimos concretar”, señaló el zaguero central en declaraciones para GOLPERU, luego del compromiso en el Estadio Monumental de la UNSA.

Por otro lado, Ramos se refirió a los aspectos en los que debe mejorar Alianza Lima, que sumó su tercera caída consecutiva tras perder también frente a Alianza Atlético y Sporting Cristal y quedó lejos de los primeros lugares de la clasificación.

“No es encontrar el ritmo futbolístico, porque creo que lo estamos encontrando, creo que debemos ser más sólidos en defensa; y en ataque, aprovechar las que tenemos, ya que el rival, las pocas que tiene, las aprovecha”, declaró el deportista de 33 años.

En los minutos que atendió al periodista del canal citado, el jugador apuntó al arbitraje, después de hacer un evidente gesto de desaprobación a las decisiones del juez.

“No sé si es porque Alianza Lima salió campeón el año pasado o no, pero el arbitraje, para nosotros, está siendo malo. No quiero que se tome como queja ni nada porque no es así, pero para mí no fue bueno el arbitraje. A los de Melgar siempre los favoreció; y a nosotros, siempre, todo (tarjeta) amarilla”, sentenció.

Christian Ramos admitió la tristeza porque “no era el resultado que quería”, pero no se debe quedar ahí con la pena. El defensa ahora deberá descansar y alistarse para sumarse a los entrenamientos de la selección peruana este lunes, con miras a la doble jornada de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.