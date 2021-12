El destino de Christian Ramos cambió de un momento a otro. De estar muy cerca de convertirse en jugador de Universitario de Deportes pasó a ser el futbolista pretendido para reforzar la defensa de Alianza Lima.

Se desconoce con exactitud el momento en que la ‘U’ desistió de su interés, no obstante, todo coincidió con la presencia de la ‘Sombra’ en la final de la Liga 1 entre Alianza Lima y Sporting Cristal.

Ramos accedió a tomarse una fotografía con hinchas de Alianza Lima, quienes reconocieron el desempeño del defensor en el club íntimo entre los años 2011 y 2012. No obstante, el zaguero de la selección peruana dijo no saber si este hecho contribuyó con su no llegada a tienda crema.

“Bueno, el mismo Jean (Ferrari) ya lo dijo. No sé si hubo molestia o no de parte de ellos por ir a la final, pero yo soy un espectador más, me gusta el fútbol y puedo ir a cualquier partido que a mí se me antoje. No se dio con ellos y ya no vale la pena seguir con el tema”, indicó el defensor, consultado por TV Perú.

Cabe recordar que fue el mismo Jean Ferrari, administrador temporal de la ‘U’, quien descartó el fichaje. “Terminé conversación con Gregorio (Pérez), no vamos por Ramos. Seguimos avanzando como lo venimos haciendo. Primero la ‘U’”, informó Ferrari en su cuenta de Twitter.

La publicación de Jean Ferrari sobre Christian Ramos.

Ramos: “Me ilusiona llegar a un equipo grande como Alianza Lima”

“Definitivamente ilusiona llegar a un club grande como Alianza Lima. Por ahora, no hay nada firmado pero mañana (hoy) lo más seguro que tendré las cosas más claras”, declaró la ‘Sombra’ para TV Perú Deportes.

De la misma manera, el central de la selección peruana recalcó que le seduce jugar un torneo internacional como la Copa Libertadores. “Lo más importante es tratar de representar bien”, añadió.