Grave denuncia. Cindy Novoa jugadora y hasta hace pocos días figura del equipo femenino de Alianza Lima reveló los verdaderos motivos que la hicieron alejarse de Universitario de Deportes para jugar en el clásico rival y responsabilizó aun entrenador del cuadro crema.

La mediocampista de 26 años se desligó hace pocas horas de Alianza Lima y en un diálogo con sus seguidores no pudo evitar contestar la razón principal de su alejamiento del cuadro de ATE. “Ahora sí puedo decirlo. En el 2019 renuncié a todo por qué fui clara diciendo que la ética profesional no era negociable, en ese instante teníamos un entrenador pervertido de menores. Yo desde mi lado busco la igualdad en mi deporte, se imaginan estar en mi posición. Ahí les dejo el dato e investiguen”, compartió la futbolista en su cuenta de Twitter.

Cuando algunos hinchas merengues le reprochan que su pasó al cuadro victoriano solo se dio por cuestión de dinero, Cindy Novoa no dudó en revelar que su salario en el cuadro victoriano “Era menos que en Universitario”, dijo para sorpresa de sus seguidores.

Exvolante de Alianza Lima reconoció que en matute le pagaron menos que en Universitario (Foto: @cindynovoa22)

Exjugadora de Alianza Lima: “En serio son tóxicos”

La volante se dio el trabajo de responder ahora que está calidad de jugadora libre, tras desvincularse de Alianza Lima. “En serio a veces son tóxicos, les respondo porque veo un montón de cosas que ya molestan un poco. En vez de preguntarme, yo respondo”, contestó la jugadora a la defensiva.

Cindy Novoa era figura de Universitario y nadie entendió su salida (Foto: @cindynovoa22)

Cindy Novoa logró conseguir el campeonato nacional, pero el entrenador del equipo, Samir Mendoza, la dejó al margen de la disputa de la Copa Libertadores, pero la deportista salió rápidamente para aclarar que lo suyo no se debía a un tema disciplinario. “El motivo del porqué no viajé es totalmente decisión técnica, no estuve en consideración del entrenador en las 20 que iban a viajar y representar”, reconoció.