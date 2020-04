Los hinchas de Alianza Lima quienes tantas veces fantasearon volver a ver a Cladio PIzarro con la casaquilla blanquiazul, vuelven a tener las cosas claras y esta vez de la misma boca del ‘Bombardero’ de Werder Bremen, quien durante una charla con Eddie Fleischman desde su cuarentena en Alemania por coronavirus aclaró más de un tema.

“Lo de Alianza Lima, yo siempre lo he dicho: es una posibilidad abierta. Nunca he cerrado esa posibilidad. Ahora, en ningún momento he dicho que voy a volver a Alianza. He dicho que la posibilidad está abierta y que me gustaría, porque no he salido campeón en el fútbol peruano, pero es una decisión que la tendré que analizar en su momento”, señaló el goleador aún en actividad con Werder Bremen.

Asimismo, Cladio Pizarro señaló que también también le hicieron la propuesta para invertir en el cuadro Blanquiazul. “Yo por ser jugador en actividad no quería tener conflicto de intereses y por eso trate de mantenerme al margen. Me comentaron y converse con un grupo para ver el tema y las cosas no avanzaron y posteriormente un nuevo grupo tomo las riendas de Alianza Lima”, señalo el jugador.

