Mientras el nuevo refuerzo de Alianza Lima, Gino Peruzzi, aterrizaba en el aeropuerto ‘Jorge Chávez’ y era recibido por la prensa especializada y algunos hinchas. Coki Gonzales, panelista de Latina Deportes, revelaba un detalle extrafutbolístico que pocos conocían del lateral derecho procedente de San Lorenzo.

Ante la noticia de su llegada, Alan Diez preguntó sobre el posible aporte del gaucho en Matute. “Peruzzi le puede dar personalidad, experiencia, ese ida y vuelta que no tenía. El ser un lateral derecho natural”, dijo Sergio Ibarra ante la pregunta del moderador del programa.

Pero lo que no se esperaba escuchar era la información que tenía Coki Gonzales y que dejó sin palabras al resto del panel de comentaristas de Latina Deportes. “ ¿Está jugando? Saben que estuve de vacaciones a Argentina y me fui al estadio de San Lorenzo. Fue titular ese día ante Huracán. Fue uno de los tres más pute... ‘guapeados’ por los hinchas, de los que más insultos recibió ese día. ¡Lo recontra putearon! ”, dijo el periodista.





Gino Peruzzi: El nuevo refuerzo de Alianza Lima

Coki Gonzales sobre Gino Peruzzi: “Le aloca la noche”

Pero la información no quedaría allí. “ Yo le he preguntado a colegas y amigos argentinos, de haber preguntado a ocho o nueve, casi todos, exceptuando uno, me dijeron que su principal problema es que le gusta, le encanta, le atormenta la noche. Si él pudiese le pondría toldo al día. De repente ya tiene reserva para Barranco Bar ”, dijo a modo de broma por la vida del jugador fuera de las canchas.

El argentino que creció en el populoso barrio Corral de Bustos, este lunes pasó los exámenes médicos en las instalaciones de club y en las próximas horas se oficializaría el vínculo con el cuadro victoriano y reciba la bienvenida desde las redes sociales del club. “Estoy muy contento, con mucha ilusión de llegar a un club grande como lo es Alianza Lima”, señaló declaró a la prensa peruana.

GIno Peruzzi llegó a LIma la noche del domingo (Foto: Andina

Gino Peruzzi elige como ‘Padrino’ a Pirata Barcos

El argentino reconoció que antes de aceptar la propuesta de Alianza Lima tuvo un diálogo con un compatriota. “ Hablé con Barcos, con quien compartimos unos partidos de la selección de Argentina. Me habló muy bien del equipo, de la ciudad, así que estoy muy contento. Tengo muchas ganas de aportar mi granito de arena para tratar que Alianza Lima esté siempre en lo más alto posible ”, ragregó el argentino.

Gino Peruzzi finaoizó su contrato con San Lorenzo, donde jugó desde 2019 y jugó 61 partidos. Tambien defendió la casaquilla de Boca Juniors, Nacional (Uruguay), Catania (Italia) y el Vélez Sarsfield de Ricardo Gareca .