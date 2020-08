¡A llorar a otra parte! Alianza Lima no recibirá los puntos del encuentro que no jugó ante Binacional. Esto porque, tras el pedido que hizo ante las fallas en el protocolo sanitario del cuadro de Juliaca, la Comisión Disciplinaria emitió su dictamen.

El pedido de los victorianos quedó desestimado ya que no se cumplió con “adjuntar la tasa respectiva”. De igual forma, la Federación Peruana de Fútbol deberá manifestarse sobre la reprogramación del encuentro. Esta fue la resolución de la Comisión Disciplinaria:

“Al respecto, manifestamos que, si bien es cierto, el pronunciamiento emitido por la Comisión de Médica de la FPF de la FPF con fecha 7 de agosto de 2020 ha concluido que el plantel del club Binacional no se encuentra habilitado para entrenar ni para disputar el encuentro programado por la Liga de Fútbol, debido a que 7 jugadores y 2 miembros del equipo auxiliar del club dieron positivos en las pruebas moleculares realizadas al plantel el día 4 de agosto del 2020, situación que viene siendo investigada por esta Comisión disciplinaria a efectos de deslindarse las responsabilidades”, señala la resolución.

“Además, mediante comunicación vía correo electrónico del 7 de agosto del 2020, la Gerencia de Operaciones de Competencias de la Liga de Fútbol Profesional les informa que el encuentro mencionado no se disputará por las razones expuestas, sin embargo, debe tenerse en consideración que, revisado el escrito de la referencia, se advierte que el mismo no cumple con las exigencias previstas en el artículo 92° numeral 3) del Reglamento Único de Justicia, en el extremo que no se ha cumplido con adjuntar la tasa respectiva, por tanto, su solicitud deviene en improcedente”, indica.

La Comisión Disciplinaria de la FPF desestimó el pedido de Alianza Lima. (Foto: FPF)

Alianza Lima y Binacional debieron jugar el domingo 9 de agosto, pero debido a incidentes en la previa del Cantolao-U, la Liga1 quedó suspendida. Tras aprobarse su vuelta, el encuentro entre blanquiazules y sureños no se programó.

Cabe recordar que Binacional incumplió el protocolo sanitario en el tema de las pruebas de covid-19. Además, cuatro de sus jugadores aparecieron en un restaurante apenas llegado el equipo a Lima, rompiendo con ello el pedido de concentración rígida.