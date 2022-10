Tras saberse la no renovación de Paolo Guerrero con Avaí FC a final de año, la ilusión de que el ‘Depredador’ llegue a Matute empezó a crecer día a día, hasta que este domingo y después del triunfo de Alianza Lima en el Cusco, presidente del Fondo Blanquiazul, Diego Gonzales Posada, aclaró el panorama del jugador más esperado pensando en los fichajes para el 2023.





En medio de la alegría por el triunfo víctoriano en la ‘Ciudad Imperial’, después de once años, la reportera de ‘Fútbol en América’ se acercó hasta el titular del grupo que ya diseña lo que será el plantel de cara al próximo año y no dudó en aclarar el panorama sobre el delantero que no ha podido anotar un solo gol desde su regreso al Brasileirao.

El directivo fue enfático y cortante sobre esta posibilidad a poco más de una mesa para termine las competencias en Brasil y Perú, y se abra nuevamente el libro de pases en Sudamérica. “ No hay ninguna conversación con Paolo , no hay nada ”, declaró antes de abordar un vuelo que lo trasladaría a Lima con el resto del equipo blanquiazul.

Fondo Blanquiazul acalra situación con Paolo Guerrero de cara al 2023 (video: AméricaTV)

¿Paolo Guerrero reemplazaría Hernán Barcos en el 2023?

Los hinchas abrigaban la esperanza que Paolo Guerrero sería el reemplazante de Hernán Barcos para el 2023 y se encargue de la cuota goleadora impuesta por el argentino en las última dos temporadas y que ha llevado al cuadro de Guillermo Salas a llegar con chances al final del Torneo Clausura.

Esta situación fue mencionada por Gonzales Posada como un hecho resaltante dentro de la producción del equipo que no baja los brazos pensando en el bicampeonato. “ No ganamos aquí desde hace once años y seguimos en la lucha por el campeonato ”, expresó.

El miembro más importante del del Fondo Blanquiazul aseguró que todos los esfuerzos están dirigidos en apoyar al equipo en estas últimas fechas para conseguir el objetivo deportivo en la Liga1 y luego asegurar lo que será el plantel 2023. “ Estamos pensando en acabar el año de la mejor manera ”, comentó tras el último triunfo que ilusiona a todos en Matute.

¿Por qué se complica regreso de Paolo Guerrero?

La administración de Alianza Lima ha sumado dos intentos fallidos en convencer a Paolo Guerrero, quien incluso aceptó ganar menos que en Matute por aceptar un contrato de pocos meses en el Avaí FC en el Brasileirao. Los cálculos no le salieron muy bien al ‘Depredador’ que no solo no pudo mantener el titularato en el cuadro del león de la Isla, sino que su equipo ahora necesita a seis puntos para salir de la zona de descenso a pocas fechas del final del Brasileirao.

Hoy la directiva no estaría en condiciones de ofrecer la misma cantidad ofrecida a inicios de año al hijo de Doña Peta, sino que ahora los 39 años con los que Paolo Guerrero llegaría a La Victoria en este 2023 iría en contra de la política de mejorar el promedio de edad en Matute y una llegada afectaría la continuidad de Wilmer Aguirre y Hernán Barcos, teniendo en cuenta el suelo de juntar a la dupla Farfán-Guerrero.

