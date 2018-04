Alianza Lima vs Junior: ¿Por la Copa Libertadores, Sudamericana o el fracaso internacional?

Alianza Lima vs Junior : Blanquiazules jugarán un partido clave en el estadio Matute con miras a su permanencia en las competencias internacionales.



Desde el tercer lugar y con un solo punto -empató con Boca-, Alianza Lima podría encaminar, en el peor de los casos, su clasificación a la segunda fase de la Copa Sudamericana, si vence a Junior, que no ha sumado y es último del Grupo 8.



Alianza Lima vs Junior es un duelo clave. Con una victoria los blanquiazules sumarían cuatro puntos y su rival se quedaría sin sumar ninguno a falta de tres partidos por jugar. Esto facilitaría quedarse con el tercer lugar solo con un empate en la revancha ante los colombianos en Barranquilla (fecha 4).



Alianza Lima quedaría a solo un punto del segundo, Boca Juniors (5 unidades). Solo le restaría un partido de local (Palmeiras) y dos de visita (Junior y Boca Juniors) El fixture complicado obliga a los íntimos a ganar a los colombianos en casa para seguir en competencia internacional.



Los dos primeros lugares de cada grupo pasan a octavos de Copa Libertadores y el tercero clasifica a la segunda fase de la Copa Sudamericana. El último se queda sin nada.



Un empate de Alianza Lima lo marginaría de la pelea por los octavos de la Copa Libertadores. Una derrota, le haría perder el tercer lugar y desde el último puesto podría quedarse sin clasificar a la Sudamericana.

Así va la tabla de posiciones del Grupo 8 de la Copa Libertadores previo al Alianza Lima vs Junior:

Partidos restantes de Alianza Lima en la Copa Libertadores:



Alianza Lima vs Junior (Hoy)

Junior vs. Alianza Lima (26 de abril)

Alianza Lima vs. Palmeiras (3 de mayo)

Boca Juniors vs. Alianza Lima (16 de mayo)

