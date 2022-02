NO ARRANCA LA ‘BUSTONETA’. En Alianza Lima aún no sienten que haya empezado la Liga1 2022, pues dos empates contra Atlético Grau y Sport Boys tienen preocupado al entrenador Carlos Bustos. Si bien en el Callao se vio una mejora en el juego, de elementos como Hernán Barcos, aún no alcanza para empezar el sendero del Bicampeonato, para el que ha llegado Cristian Benavente, el más pedido por los hinchas.

Alianza Lima solo ha anotado un tanto en lo que va de la Liga1, a pesar que ha reforzado su línea de ataque para la nueva temporada. En Trome.pe te contamos algunas de los motivos por los que aún no se pisa el acelerador en el equipo victoriano y cuáles son las falencias que viene mostrando y lo han hecho rezagarse en la tabla de posiciones.

Alianza Lima y su estilo predecible

Carlos Bustos implantó el 3-5-2 a inicios del 2021 y le fue bastante bien, con una dinámica que incluía desborde, recuperación y dos atacantes movedizos. Sin embargo, ha quedado claro que los rivales ya han estudiado la dinámica del equipo íntimo y están neutralizando su buen juego.

Las bandas son reforzadas con doble marca, se presiona a Josepmir Ballón que es el primer toque de salida y a Hernán Barcos se le vigila atentamente de manera limpia o con rudeza. A Alianza le urge encontrar variantes.

Carlos Bustos es entrenador de Alianza Lima desde enero del 2021. (Foto: Alianza Lima)

Alianza Lima y su falta de gol en la Liga 1

El único tanto que llevan los blanquiazules en el torneo lo hizo el volante mixto Josepmir Ballón. Todos los atacantes parecen estar negados con el gol: Hernán Barcos, Wilmer Aguirre, Arley Rodríguez, Darlin Leiton y en especial Marco Aldair Rodríguez quien contra el Sport Boys falló dos clarísimas chances por preferir fuerza antes que colocación. Cantidad no asegura calidad y si bien se espera que Jefferson Farfán aporte con su regreso, es muy poco si lo comparamos por ejemplo con Alianza Lima (5 goles en dos fechas).

Aldair Rodríguez mantiene su bajísimo promedio goleador del 2021 (Foto: Alianza Lima)

Alianza Lima y sus refuerzos con poco brillo

Los íntimos fueron uno de los clubes que más se movieron en el mercado de pases, pero hasta ahora sin resultados. Pablo Lavandeira no ha podido ganarse el puesto y cuando juega no es mejor que los volantes titulares. El extremo Darlin Leiton quedó fuera del duelo ante Sport Boys por decisión técnica y Aldair Fuentes aún no tiene su segundo debut. Cristian Benavente necesita al parecer algunas semanas más para su acondicionamiento y el portero Jonathan Medina no es necesario por ahora.

(Foto: Facebook)

Alianza Lima y la ‘Pelota parada’

Siendo Carlos Bustos un técnico que suele innovar sorprende que no se haya mejorado en el juego del balón detenido. El equipo dispone de varios tiros libres y córners durante los partidos, pero no se ha visto algún movimiento novedoso o trabajo especializado. Además, cuando hay pelota parada en contra, se suele dejar el rebote libre y terminan con peligro encima.

Alianza Lima y un mal recuerdo del inicio 2020

El desastrozo año que acabó con el descenso de Alianza Lima, luego revertido por el TAS, de los íntimos empezó también con dos partidos sin triunfos. El estreno, al igual que este año, se dio en Matute y se saldó con derrota 3-2 ante Alianza Universidad. Joazinho Arroé y Carlos Ascues anotaron los tantos ‘grones’. El segundo partido fue en Trujillo y los blanquiazules empataron a duras penas (1-1) contra Carlos Mannucci, justamente su rival de este domingo. El gol fue del uruguayo Federico Rodríguez a los 90 minutos.

Alianza Lima lleva dos partidos y ningún triunfo en lo que va de la Liga 1. Ahora la tarea es mejorar la performance y conseguir los primeros tres puntos ante Carlos Mannucci el domingo en Matute y dicen que a la tercera va la vencida.