EL ‘PÁJARO’ VUELA ALTO. Alianza Lima se consagró ganador de la Fase2 el pasado fin de semana tras igualar con Carlos Mannucci y se le vienen varios retos en el horizonte. Si bien el club ya planea una estrategia para mejorar el plantel de cara a la temporada 2022, el título nacional se lo jugarán en dos partidos de ‘playoffs’ ante Sporting Cristal. De esos y otros temas habló el experimentado volante paraguayo Edgar Benítez y ‘calentó' el duelo ante los celestes.

Benítez, paraguayo de 33 años, fue uno de los refuerzos de renombre del equipo y acumula 15 partidos y un solo gol en lo que llevamos de la Liga1. “Cuando llegué trabajé mucho con la parte física. Cuando me tocó adaptarme me costó un poco, pero me fui soltando de a pocos hasta encontrarme de la mejor manera”, dijo el volante que le anotó a Sport Huancayo.

El ‘pájaro’, que en la selección paraguaya jugaba de extremo o mediapunta, en Alianza fue ‘reacondicionado’ a jugar al lado de Josepmir Ballón como un volante ‘mixto’. Ahora, el ‘guaraní' ya palpita la final contra Cristal. “En lo personal me da igual si es una final o dos finales. Tenemos jugadores de mucha experiencia y también de juventud. Este domingo ya nos veremos las caras y luego nos prepararemos para lo que serán las finales”, señaló a RPP.

Edgar Benítez registra 15 partidos en Alianza Lima y un gol (Foto: Jesús Saucedo/GEC)

El mediocampista también se refirió al potencial de los rimenses, aunque dejó en claro que el juego de Alianza Lima también aspira a ser campeón. “Estamos confiados de lo que venimos haciendo hasta ahora. Sporting Cristal es un buen equipo, vienen jugando juntos hace tiempo así que creo que será un partido bien importante, ellos saben a buscar el partido al igual que nosotros”, explicó.

Edgar Benítez tuvo un buen paso por la selección paraguaya con la que jugó el Mundial 2010 . (Foto: EFE)

Benítez formó una sociedad con Jairo Concha y Josepmir Ballón en el centro del campo, en tanto que a los lados atacaban Ricardo Lagos y Oslimg Mora. Eso llevó a que el equipo empiece a destacar y finalmente se clasifique para jugar por la definición del certamen.

“La clave de ganar la Fase 2 es lo que venimos haciendo semana a semana en los entrenamientos. Siempre con trabajo, con humildad y la predisposición de cada jugador. Somos los campeones justos de la Fase 2. Se siente el apoyo del hincha que nos vienen dando desde el comienzo. Es muy lindo, esperemos darle la alegría del campeonato porque se lo merecen”, finalizó el paraguayo.

TE PUEDE INTERESAR