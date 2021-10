A pocos días del término de la Liga 1, los representantes de Alianza Lima, Sporting Cristal y Melgar, enviaron una carta a la Comisión y al Tribunal de Licencias, solicitando una mejor aplicación del reglamento.

“Hay falta de objetividad al momento de hacer prevalecer lo estipulado en el Reglamento y aplicar las sanciones, anteponiendo cuestiones subjetivas como fallas de internet, descoordinaciones internas, errores humanos, etc., siendo estos hechos reconocidos por los propios clubes de fútbol”.

“Aplican una incorrecta interpretación del Reglamento con respecto a la definición de ‘Pago Oportuno’. El hecho de que las obligaciones económicas y financieras se encuentren pagadas en la fecha que se realiza la fiscalización, no significa que la falta no haya sido cometida, ya que el pago no fue efectuado oportunamente de acuerdo a las normativas peruanas”, añaden.

En una parte del comunicado, se indica que la última Resolución emitida por el Tribunal correspondía a un informe del mes de abril 2021: “Estos desfases en la emisión de Resoluciones por parte del Tribunal conlleva a que el Campeonato se vea afectado por reclamos y falta de claridad en los resultados”.

La extensa carta finaliza con las firmas de Joel Raffo, presidente de Sporting Cristal; Miguel Pons, gerente general de Alianza Lima y Ricardo Bettocchi, administrador de FBC Melgar.

Final de la Liga 1

Alianza Lima enfrentará a Sporting Cristal los días 21 y 28 de noviembre desde las 3 de la tarde. Ambos partidos se disputarán en el Estadio Nacional. Todavía no se hace oficial el aforo con los que contará cada partido.

La última final que disputaron Alianza Lima y Sporting Cristal fue en la temporada 2018. Los celestes se quedaron con el título luego de ganar en los dos encuentros, primero en Matute por 1-4 y luego en el Estadio Nacional por 3-0.