No le perdonó nada. La derrota de Alianza Lima en Colombia no fue bien recibida por Julinho, exjugador y panelista de ‘Equipo F’, quien apuntó a la figura de Guillermo Salas como responsable del mal momento que vivió el equipo blanquiazul ante Atlético Nacional en Medellín.

“ Para mí Alianza Lima cometió dos errores que no se pueden cometer, y tiene que ver con la parte técnica. Primero la usencia de Hernán Barcos , es un jugador clave de ese esquema de Alianza Lima y Barcos es la figura del equipo, por eso no puede estar en banca para entrar después ”, dijo enfático Julinho.

Para el panelista cambiar el estilo de juego fue un pecado que pagó caro. “ Segundo error no puedes cambiar la forma de jugar, cada equipo tiene un modelo y no puedes cambiar tu forma. Alianza hace un partido extraordinario aquí en Lima, presionando adelante, empujando al rival contra su campo, porque tiene jugadores para hacerlo ”, añadió.

Julinho fue duro con Guillermo Salas tras derrota en Colombia (@ESPNPeru)

“Hacer presión es fácil cuando se trabaja”

Asimismo, criticó también la actitud de los jugadores por ‘regalar’ espacio. “ Hizo con un planteamiento completamente diferente, lo hizo además con un equipo pasivo, un equipo que se tiró atrás por momentos. Hubo un pasaje en el que Aldair Rodríguez estaba por detrás de la línea media de la cancha. Alianza le dio demasiado espacio al rival ”, afirmó.

“Me parece que la estrategia falló, Alianza Lima tiene que volver ala forma en la que jugó acá. Esta bien que fuiste a jugar de visita, hay calor, la cancha complicada, no haces presión alta, pero haces presión en zona dos, que es la zona intermedia al área. Es fácil cuando se trabaja ”, añadió el panelista de ‘Equipo F’.

‘Zancudo’ y ‘Doctor’ dan crédito a Alianza Lima

Por su parte, Jorge Espejo, cuestionó la posición de su compañero. “ No creo que Chicho Salas le haya dicho a los jugadores ‘tírense atrás’. Hoy tuvieron una mala tarde en conjunto y también a nivel individual, no me parece que el equipo se haya tirado atrás ”, cuestionó el entrenador.

En una posición más imparcial se ubicó Percy Olivares sobre el caso de Alianza Lima. “ Lo que me ilusionaba y me ilusiona de Alianza Lima son las contrataciones, dije también que en la media que chocho amalgame bien a todos los futbolistas que ha contratado van a poder competir en la Copa Libertadores, me parece exagerado que se diga que Alianza jugó extraordinariamente bien en su debut. Alianza no es un equipo que te meta miedo con los jugadores que tiene ”, apuntó el exjugador.

“Tengo la ilusión que con Carlos Zambrano y Brian Reyna Alianza Lima tenga una mejor performance para competir en la Copa Libertadores, porque con este equipo tiene que ser candidato a ganar el campeonato, pero no sé si esa sea la aspiración de Alianza Lima, sí es así, que mal ”, expresó el popular ‘Zancudo’.