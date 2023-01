Mas dudas que certezas son las que tienen los hinchas de Alianza Lima, luego de la última participación del cuadro blanquiazul en el amistoso internacional ante Atlético Nacional donde cayó 3-0 en el Atanasio Girardot de Medellín.

El equipo que no pudo contar con la presencia de dos jugadores titulares, pensando en la Copa Libertadores 2023 y la Liga 1, como Pablo Míguez y Carlos Zambrano, cometió una serie de errores, que deberá evitar cuando empiece su lucha por puntos a nivel internacional.

El nerviosismo del portero

Ángelo Campos se destaca por grandes atajadas en el torneo local, pero no es la primera vez que no brinda seguridad fuera de las fronteras. Nervioso, ansioso, perdido en el arco no solo erró al momento del despeje en el segundo gol, sino además mostró cero resistencias al amague en el primero y se ‘devoró’ por completo el segundo.

‘Chicho’ Salas tendría un dolor de cabeza, pues detrás del número 1 de Alianza Lima, está el joven Franco Saravia, quizá la adminstración en La Victoria pague el hecho de no haber pensado en un golero de experiencia internacional para esta temporada.

Falta de otro volante de marca

Con Josepmir Ballón basta y sobra a nivel nacional, pero jugar en el ámbito internacional el panorama cambia. Competir a este nivel implica aumentar tu capacidad de marca. Jairo Concha y Pablo Lavandeira puede ayudar en la labor, pero no sienten esa posición y tampoco tienen vocación para la recuperación.

El otro volante de primera línea en el plantel es Oswaldo Valenzuela a quien usaron en tres de las cuatro finales entre 2021 y 2022 que disputaron los íntimos. Alianza falló al no reforzar esta zona.

Alianza Lima quedó muy en deuda en su primer partido en el extranjero este año

Jugadores que todavía no responden

Bryan Reyna tiene dos encuentros con Alianza Lima, pero todavía está en deuda teniendo en cuenta que viene de ganarse su convocatoria, y hasta titularidad en amistosos, con la selección peruana. Lo mismo para elementos como Franco Zanelatto o Gabriel Costa quien bajó en demasía su nivel, respecto al primer tiempo contra Junior.

El defensa Santiago García fue el que menos errores tuvo y seguramente será titular junto a Carlos Zambrano en desmedro de un Yordi Vílchez que tuvo una tarde para el olvido.

A la espera del nueve

Pablo Sabbag está lesionado y aún no hemos podido verlo en acción, pero salvo y los hinchas esperan que su aporte sea significativo. Hasta ahora, los goles aliancistas en amistosos han sido de volantes o extremos (Lavandeira y Costa) y el aporte de Hernán Barcos y Aldair Rodríguez ha sido pobre.

El primero por un tema de edad ante defensas fuertes y el segundo porque no tiene definición. En 2022 hizo 3 goles en casi 40 partidos y aun así le renovaron.