Alianza Lima: Daniel Peredo dio su once histórico del equipo blanquiazul en su aniversario 117

Alianza Lima cumplió 117 años de fundación volviéndose tendencia en redes sociales con #117AñosdeGloria, uno de los que no se quiso quedar ajeno a esta celebración fue el comentarista deportivo Daniel Peredo.



Alianza Lima han pasado jugadores históricos desde Alejandro Villanueva pasando por Teófilo Cubillas y Jefferson Farfán, quien gracias a su primer gol ante Nueva Zelanda la selección peruana pudo llegar a un Mundial después de 36 años.



Daniel Peredo optó por dar su once histórico de Alianza Lima, según su visión, en su cuenta de Twitter.



Caíco González Ganoza, Duarte, Daniel Reyes, Soto y Rojas, Velásquez, Cueto y Cubillas, Jefferson Farfán, Escobar y Waldir Sáenz h, el goleador histórico del club, fueron los elegidos por Daniel Peredo para el once histórico de Alianza Lima.



Sin embargo, muchos hinchas de Alianza Lima quedaron insatisfechos con el "once" que dio Daniel Peredo, mencionando que faltaban algunos jugadores.

