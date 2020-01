El periodista Diego Rebagliati criticó con dureza el juego de Alianza Lima, tras la derrota 2-1 ante Millonarios de Colombia en el marco de la Noche Blanquiazul, que se llevó a cabo en el estadio Matute.

“La propuesta de Alianza Lima ya es distinta. A los cinco minutos, dio más pases seguidos en campo rival que en tres o cuatro partidos del año pasado. Me parece que después del gol, algunos confundieron el jugar rápido y bien con lujos inútiles. Enganchar, hacer ‘tacos’. El lujo es un recurso”, disparó Diego Rebagliati en Movistar Deportes en referencia al duelo por la Noche Blanquiazul.

En el mismo sentido, el propio técnico Blanquiazul, Pablo Bengoechea, reflexionó sobre el juego de su equipo. “Quisimos jugar fútbol show y eso se hace en un partido de solteros contra casados. El gol no nos sentó bien, nos agrandamos mal, por suerte nos pasó en el partido de presentación. Tenemos que jugar lindo, bien, pero eficaz, al fútbol se juega para ganar siempre no para dar espectáculo. Si podemos dar espectáculo bien pero ganando, espectáculo perdiendo no me gusta”, afirmó el DT en conferencia.

“Esperemos que esos 15 minutos iniciales duren 90, no termina el partido cuando hacemos un gol. Faltaban 75 minutos, recién iniciaba el partido pero también hemos tenido poco tiempo para charlar”, concluyó Pablo Bengoechea.

Alianza Lima: Diego Rebagliati criticó sin piedad su juego (VIDEO: Movistar Deportes) (Trome)

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.