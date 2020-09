Alianza Lima del técnico Mario Salas atraviesa un complicado momento desde que se reinició el fútbol nacional e internacional. A su falta de victorias en ambas competencias, se suman la seguidilla de partidos hasta fin de septiembre.

Alianza Lima no tiene tiempo para el descanso y el lamento. Los de Matute tienen que afrontar duro calendario en tan solo 10 días, del que parece no salir victorioso, pues aún no encuentran el nivel futbolístico que le permita superar a sus rivales.

Los blanquiazules vienen de caer 3-2 ante Estudiantes de Mérida en Venezuela por Copa Libertadores (miércoles 16) y de un empate 1-1 frente a Sport Huancayo por la Liga 1 (sábado 19). En el primero no gana hace 20 partidos, mientras que en el segundo solo sumó 4 puntos en 6 cotejos (sus únicos 3 puntos fueron por reclamo ante Binacional).

Análisis aparte, repasemos el calendario completo de Alianza Lima hasta el 30 de este mes.

Lunes 21 de septiembre

Alianza Lima vs César Vallejo (Liga 1 / 3:30 p.m.)

Miércoles 23 de septiembre

Alianza Lima vs Racing (Copa Libertadores / 7:30 p.m.)

Sábado 26 de septiembre

Alianza Lima vs Carlos Stein (Liga 1 / 3:00 p.m.)

Miércoles 30 de septiembre

Alianza Lima vs Estudiantes de Mérida (Copa Libertadores vuelta / 7:30 p.m.)

