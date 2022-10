Ayacucho FC no pudo el reciente martes con Alianza Lima y cayó 1-0, en el marco de la jornada 18 del Torneo Clausura de Liga 1. El partido, disputado en el Estadio Ciudad de Cumaná, se definió con un gol de Hernán Barcos que trajo polémica, debido a que en la TV no se vio una imagen clara si el balón traspasó la línea del arco.

En el minuto 14, Lavandeira mandó un centro desde un tiro de esquina, Hernán Barcos se elevó y cabeceó la pelota hacia el arco. El portero de Ayacucho FC, Andy Vidal, se estiró e intentó sacar el esférico. En tanto, el juez asistente, alzó su banderín, en señal de que había visto gol.

Tras el encuentro, el entrenador de Ayacucho FC, Édgar Ospina, se pronunció sobre la controversial situación. “Según lo que me contaron los que estuvieron ahí, el balón no entró. Los equipos no pueden tener empujoncitos o ayudas para llegar arriba. Si no fue el caso, pido disculpas a Alianza Lima”, señaló el colombiano.

Por otro lado, el estratega lamentó las oportunidades que no pudo concretar en gol su equipo, que finalmente deberá jugar la instancia de revalidación con Unión Comercio, para intentar mantenerse en la Liga 1 el 2023.

“Conseguimos llegar entre cuatro o cinco posibilidades claras, pero ellos tienen un excelente arquero que fue la figura del partido. Me voy preocupado porque no supimos definir lo que se nos presentó. Me voy preocupado porque creamos mucho volumen ofensivo pero no tuvimos capacidad para definirlo, pero me voy orgulloso del plantel que ha superado grandes adversidades desde que llegamos, hoy siento un equipo más maduro y comprometido con la institución”, sentenció.