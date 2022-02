Alianza Lima decidió expulsar a Guillermo Alarcón, que trabajó como presidente entre 2009 y 2012, como socio del club por “haber cometido actos contrarios a la ley”. Así lee en un documento que fue publicado en la página web del Ovación.

La resolución indica que acciones del exmandamás de la institución blanquiazul “han sido en detrimento de los intereses económicos y patrimoniales de la asociación Club Alianza Lima, configurándose de tal manera la causal para la separación de socios”.

De la misma manera, el escrito señala que “la causal para la separación de socios de la asociación se debe interpretar en un sentido en el que cuando un socio de la institución haya efectuado, de manera pública o privada”.

“(...) Actos que son contrarios a las leyes, la moral, las buenas costumbres, con los fines de la asociación o contrarios a sus intereses económicos o patrimoniales de la institución, a través de su área correspondiente y en concordancia con el procedimiento advertido del Estatuto del Club Alianza Lima, podrá ser separado en grado de expulsión de la asociación”, se añade.

El expresidente del club blanquiazul entre 2009 y 2012, Guillermo Alarcón, fue separado como socio de Alianza Lima. Foto: Ovación.

Es importante mencionar que, en 2014, Guillermo Alarcón fue sentenciado a cinco años de prisión efectiva por los delitos de fraude en la administración de personas jurídicas, estafa y falsedad ideológica.

Wilmer Aguirre mencionó que Alarcón le mintió

El ‘Zorrito’ cumplió una magnífica participación Copa Libertadores 2010 y es recordado por marcar un triple a Estudiantes de La Plata en Matute en la victoria por 4-1. Tras ese buen papel, el delantero emigró a San Luis de México, aunque varios años después, confesó que llegaron varias ofertas, pero Guillermo Alarcón le mintió.

“Lamentablemente la ambición de mi presidente lo frustró, el recordado “Pocho” Alarcón. Después de 10 años, me enteré de que habían más de diez ofertas por mí, pero solo me dijeron la de San Luis. Me fue muy bien, no me arrepiento, pero pude haber regresado a Europa o ido a un equipo de más renombre como el brasileño o argentino”, señaló en una entrevista para El Bocón en 2021.