Alianza Lima eliminó a Melgar: UNO X UNO Así vimos a los 'blanquiazules' en la semifinal del Descentralizado

Por Carlos Bernuy

​@BernuyCarlos



Alianza Lima venció 2-0 a Melgar en penales (tras 2-2 en los 90 minutos) en Arequipa y clasificó a la final del Descentralizado 2018, donde enfrentará a Sporting Cristal, por el título nacional. Así vimos a los 'blanquiazules' en la semifinal.



L. Butrón: Salvo en el segundo gol mistiano, estuvo muy bien. Atajó un disparo de Arias y dos penales en la tanda final. Clave para ir a la final.



L. Garro: Con más problemas que logros, por su lado llegó el empate de Melgar y se complicó en salida más de una vez.



G. Godoy: Llegó a cerrar por los laterales cuando sus compañeros fallaron. Bien en el juego aéreo y en anticipación.



A. Fuentes: Fue el cancerbero de Bernardo Cuesta y se lo 'devoró' en casi todo el partido. En el gol del argentino se cuidó de no hacerle penal.



F. Duclós: No sufrió en demasía porque ni Alexis Arias ni Joel Sánchez escogieron este camino para llegar al área aliancista.

R. Cruzado: Con fuerza y buena posición siempre intentó ser salida clara además de apoyar en la marca. La altura le pasó factura en el final.



L. Ramírez: Sacrificado por el costado derecho, por momentos abusó de querer salir tocando y perdió un par de pelotas. En los penales acertó.



M. Lemos: Jugó de volante en primera línea y no la pasó muy bien cuando 'Canchita' Gonzales iba al centro. No acertó en las pelotas paradas.



M. Velarde: Un 'comodín' para Pablo Bengoechea pese a jugar poco. Se pegó al lado izquierdo y de un muy buen centro suyo llegó el primer cabezazo de Pósito.



J. Pósito: Letal en el área y en la tanda de penales. El jugador al que trajeron por su adaptación a la altura brilló en el juego aéreo y dobleteó por esa vía.



M. Affonso: Poco que destacar del uruguayo más allá que siempre chocó con los zagueros locales. Se fue lesionado en el segundo tiempo.



Los que entraron



Alejandro Hohberg: Ingresó para desnivelar por los costados, pero no logró su misión. En la tanda de penales avisó su disparo y Penny atajó.



Kevin Quevedo: Se pegó al costado derecho cuando ingresó pero no pudo aplicar su habilidad. De sus botines empezó la jugada del empate aliancista.



Óscar Vílchez: Con su acertado traslado de pelota Alianza mejoró y terminó consiguiendo el empate a diez minutos del final.