Alianza Lima: Este entrenador colombiano confesó tener diálogo con equipo blanquiazul |VIDEO |FOTOS 

Mientras Alianza Lima ya tiene su boleto a la semifinal de Descentralizado 2018 y un cupo a la Copa Libertadores, la directiva blanquiazul ya empezó el trabajo de buscar una reemplazo a Pablo Bengoechea. El candidato más fuerte hoy es el colombiano Alexis Mendoza.

Alexis Mendoza es el exentrenador de Junior de Barranquilla y en una charla con el programa 'El Alargue' de Radio Caracol reconoció el interés de Alianza Lima y que solo esta ala espera del final del proceso de Pablo Bengoechea.

"Estamos hablando algunas cositas a nivel internacional. Puede ser algún equipo, no está definido todavía. Hemos hablado por Perú. Hemos estado conversando, pero no hay nada confirmado todavía", dijo el Alexis Mendoza quien no dirige desde el pasado abril.

Alexis Mendoza cerca de Alianza Lima.

Alexis Mendoza, quien también dirigió a Alberto Rodríguez en su breve paso por Juniors de Barranquilla, reconoció que existe una traba para poder negociar abiertamente con Alianza Lima. "El técnico actual, todavía está ahí y él está tranquilo hasta que termine su campeonato", señaló el estratega.

Pablo Bengoechea anunció que no tiene decidido seguir en Matute por temas personales que resolver en su natal Uruguay y que depende de eso si vuelve a Lima o le pone fin a su paso por La Victoria.