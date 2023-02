El dolor de los hinchas de Alianza Lima por no ver al campeón ‘plantarle cara’ a Sporting Cristal en el inicio de la Liga 1 , fue acompañado por el cuadro victoriano que desde sus redes sociales envió un mensaje de aliento y esperanzador para sus aficionados pensando en la próxima fecha del Torneo Apertura.

Cuando los jueces firmaban el acta que declaraba el ‘Walk over’ a favor de Sporting Cristal con un marcador de 3-0 a favor de los celestes el club compartió un mensaje y una fotografía del equipo abrazado en el centro del campo del estadio Alejandro Villanueva en Matute.

“ Nuestro lugar en el mundo ”, fue el texto que acompañaba la imagen que el club decidió compartir con sus millones de hinchas, que respondieron este mensaje con la ilusión de poder estar el próximo fin de semana en la ‘Caldera’.

Alianza Lima envió esperanzador mensaje a sus hinchas (@clubaloficial)

En simultaneo, algunas voces autorizadas de Alianza Lima se pronunciaban ante esta dolorosa situación. Uno de ellos fue el delegado Tito Ordoñez. “ La grandeza de una institución no solo lo dan los títulos. Ni ser los de mayor hinchada, también lo da EL RESPETAR LA PALABRA, EL COMPROMISO, LA FIRMEZA y LEALTAD ”, escribió en su cuenta de Twitter.

Alianza Lima perdió por W.O. ante Sporting Cristal (@Liga1max)

Días antes, Salomón Lerner, miembro de Fondo Blanquiazul, se mostró despreocupado por un futuro complicado para Alianza Lima antes sumar los dos temidos walk over que dejaría al cuadro victoriano en la Liga 2.

“ Entiendo que hay un nuevo reglamento en la Comisión de Justicia en la cual no hay descensos. No hay un acto de indisciplina. Eso tendrían que verlo los expertos. Yo no soy experto en esa materia, pero habría que consultarlo con los asesores legales que conocen el nuevo reglamento de la Liga 1 para este campeonato ”, comentó el directivo a RPP.

