Alianza Lima: Esposa e hija de Leao Butrón arremeten contra el club por pesada broma con 'FaceApp Challenge'

Lo que parecía un reto viral, se convirtió en un dolor de cabeza para Alianza Lima. Esposa e hija de Leao Butrón dieron con palo al club por pesada broma con el 'FaceApp Challenge', que consiste en envejecer los rostros.



A través de sus redes sociales, Alianza Lima publicó una galería de imágenes en el que aparecen sus jugadores con arrugas y canas. Pero en el caso de Leao Butrón no hubo cambios, en alusión a que ya está viejo.



Tras ello, la esposa e hija de Leao Butrón pegaron el grito al cielo y arremetieron contra el club victoriano.

"No sé qué imbécil haga este tipo de broma que a nadie da risa. Una falta de respeto total. No sé por qué a estas alturas ya no me sorprende", lanzó Johana, pareja del arquero.



"Quiero que sepan que me parece una falta de respeto total lo de las últimas publicaciones de Alianza Lima. No sé si quisieron hacerse los chistosos o en realidad no ven más allá de las cosas. Sinceramente me parece fuera de lugar", criticó Daniela Butrón, hija.



