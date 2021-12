Diego Gonzales Posada se sincera. Es transparente como las lunas de su oficina que dejan ver fuera a la ciudad feliz por el Alianza Lima campeón. El presidente del Fondo Blanquiazul prefiere que el pasado sea lo que ya sucedió, el presente un motivo de alegría y el futuro algo bueno que arribará. A los íntimos se le viene la dura Copa Libertadores y es hora de refuerzos, nuevas metas y errores que no deben volver a darse.

¿Se ha satanizado al Fondo Blanquiazul?

Yo creo que sí, en su momento, pero el Fondo tiene que demostrar con hechos y no con palabras. En el 2020 Alianza tuvo un año muy complejo e iban a buscar a la cabeza, que es el Fondo. Este año fue espectacular y es el comienzo de una nueva era.

Lo que sucede es que hay una gran diferencia entre este plantel y el que se conformó para el 2020

El 2020 fue un año complejo, difícil. Nosotros entramos el 19 de diciembre del 2019 con un equipo ya armado y el armado del equipo no fue el mejor. También nos pasó factura la pandemia. Este año le pedimos a la administración que debíamos recuperar el ADN aliancista, con gente sana, jugadores comprometidos con la camiseta, sabiendo que la entrega no se negocia. No vamos a permitir indisciplinas.

¿Cuál fue la clave entonces para este año tan bueno de Alianza Lima?

Creo que ha sido la unión, porque de esta teníamos que salir todos juntos. Con nuestra esencia, fuimos campeones de la Liga 1 y de la Liga Femenina, y subcampeones en vóley y en la categoría sub-18. Además, dijimos que teníamos que dar homenajes en vida a nuestras grandes glorias, y así nacieron los Embajadores Leyenda. Tener cerca a Cubillas, ‘Pitín’ Zegarra, Velásquez, Cueto y Duarte es muy importante para los chicos que se forman en menores.

¿Cómo resumes el progreso del club en el año?

El club fue de menos a más. Muchos periodistas deportivos pensaban que nuestro primer equipo pelearía de mitad de tabla para abajo, pero demostramos que juntos podemos todo y recuperamos el ADN. La verdad, los muchachos hicieron un campañón, se lo doy todo a ellos. Y también a la hinchada, por su gran apoyo; en todo momento estuvo al pie del cañón.

Trome charló con el presidente del Fondo Blanquiazul tras el excelente año de Alianza Lima

¿Cuál es el papel que ha cumplido la administración para el éxito en el 2021?

Muy importante. Se ha manejado con alta calidad empresarial. Nos ha ayudado a cumplir los objetivos que tenemos como Fondo Blanquiazul. Se ha trabajado con orden y planificación, fomentando siempre la unidad. Esta unidad ha prevalecido en el 2021: jugadores, comando técnico, trabajadores, administración, acreedores, Fondo Blanquiazul, todos hemos sido un bloque junto a nuestra hinchada, que siempre empujó.

¿Qué buscan realmente en Alianza?

El Fondo compró la mayor parte de las acreencias para impulsar la transformación del club y ayudar a su crecimiento, que no se limite solo a pagar la deuda. Somos socios e hinchas, amamos al club, eso es lo único que nos motiva. Estamos seguros de que esa transformación ya ha comenzado. El objetivo es recuperar el ADN aliancista, impulsar a los ‘potrillos’, crear el Centro de Alto Rendimiento, así como ampliar y remodelar el Estadio Alejandro Villanueva.

A inicios de este 2021, todo era distinto. Incertidumbre por el tema de la categoría y el TAS

Nosotros teníamos la convicción absoluta de que Alianza Lima tenía toda la razón en el tema de la Comisión de Licencias. El único problema que veíamos era el momento en el cual saldría el fallo, porque podía demorar mucho. Gracias a Dios salió después de la primera fecha y Alianza pudo incorporarse al torneo, eso sí con muy pocos días de práctica.

Diego Gonzales Posada charla en exclusiva (Video: Trome)

Quedó claro que la decisión de ir al TAS fue la acertada

Tuvimos que ir al máximo ente para corregir las irregularidades que había en la Comisión de Licencias de la FPF. Si tenemos que ir 20 veces al TAS, vamos a ir para defender los intereses de Alianza Lima.

En 2019 se dio una extraña utilización del VAR en la final contra Binacional

En ese momento el Fondo no tenía la presidencia de la Junta de Acreedores, pero creo que fue un error haber aceptado el VAR. No se debió implementar directamente en una final, podía ser manipulable, no se había probado antes. En el partido hubo polémica, como la injusta expulsión de Rosell.

¿Cómo se da la llegada de Jefferson Farfán?

Nosotros habíamos hablado con Jefferson y nos dijo: ‘Yo voy a Alianza en primera o en segunda’. El día que salió el fallo, Alianza estaba cerrando con Farfán lo de Liga 2, porque no sabíamos en qué momento saldría la resolución. Aún ganando, si salía más adelante quizás no se habría podido aplicar.

¿Qué partidos crees que empezaron a dar forma al Alianza campeón?

El clásico que ganamos con diez hombres, con una expulsión injusta y un gol a los 94 minutos de Axel Moyano. También está el partido con Binacional, que perdíamos dos a cero y le dimos vuelta con el gol de Farfán. Yo dije ‘acá ya está’. Jefferson dio un impulso anímico importante. Y, claro, el gol de Barcos en la final es el que más grité.

Hablas de Farfán entonces es inevitable hablar de Paolo Guerrero

¿Quién no quiere ver al tridente Paolo-Aguirre-Farfán? Sería también una linda despedida para los tres, que estuvieron en Alianza Lima juntos desde la cantera.

Entonces ¿tendremos a Paolo pronto con la camiseta de Alianza?

Estos temas corresponden al área deportiva del club, pero Paolo siempre tendrá las puertas abiertas. Es un jugador extraordinario y él ha dicho que se va a retirar en el club. Creo que se va a dar de todas maneras.

¿Recuerdas la primera vez que fuiste a Matute?

Era muy niño. Iba con mi papá, con mi hermano y mi tío Rolando Sánchez. Recuerdo mucho el campeonato de 1997, yo estaba en Oriente pegado a Sur. Ese inolvidable partido con Estudiantes de La Plata, donde Wilmer Aguirre hizo triplete. Alianza es un club que también vivió momentos tristes e incluso se sobrepuso a la tragedia en el mar de Ventanilla.

¿Qué cambios habrá en este plantel campeón?

La Copa Libertadores es nuestro gran objetivo, queremos pasar de fase. Con unión y esfuerzo se pueden hacer grandes cosas. El área deportiva está manteniendo el equipo base y sobre ese equipo se cambian 4 o 5 jugadores para darle una mejora, un salto de valor. Antes se salía campeón y se cambiaba todo el equipo, eso no está bien.

¿Internamente cómo está el club?

Alianza Lima es un equipo saneado, totalmente en azul. Y tiene muchos proyectos, como el Programa de Beneficios Íntimo, que fue planeado para que la caja no se viera afectada por la falta de taquilla. Se sabe lo que es ser aliancista, hemos renacido como el ‘Ave Fénix’. El 2022 va a ser un año espectacular, somos candidatos fijos al campeonato y el objetivo es superar la fase de grupos en Libertadores.

¿Es verdad que van a hacer un proyecto en Ventanilla para homenajear al equipo que pereció en la tragedia del Fokker?

Así es. Esta es una idea que planteamos hace un año y que esperamos hacer realidad con el esfuerzo conjunto del club, los hinchas, los socios, el Fondo Blanquiazul y la Municipalidad de Ventanilla, que ha cedido un terreno de 400 metros. Sabemos que la hinchada de Ventanilla viene trabajando con la misma idea, así que lo importante es unirnos para poder desarrollar el mejor proyecto por el bien de Alianza.

El aliancista es de ‘buen diente’ y baila. Asumo que tú eres así

Claro, bailo salsa, de todo. En comida, el ceviche es lo primero, definitivamente.

Ahora que están de moda los documentales ¿Te gustaría ver a Alianza Lima en Netflix o Amazon?

Todo lo que sea de Alianza me gusta verlo, y más lo de este año histórico y que se puede ver en la plataforma Íntimo. Somos el campeón del Bicentenario. Es para quitarse el sombrero la gran entrega de los jugadores, el comando técnico los hinchas, el sentido de pertenencia mostrado por todos.

