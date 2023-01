Uno de los más aplaudidos en la ‘Tarde Blanquiazul’ fue Gabriel Costa, quien retribuyó el cariño de la hinchada con un gol en la victoria por 2-1 de Alianza Lima sobre Junior de Barranquilla.

En diálogo con Radio Ovación, el popular ‘Gabi’ expresó toda su alegría por vestirse nuevamente de azul y blanco. “Realmente me puse muy contento cuando se concretó mi vuelta a Alianza Lima. Uno sabe del cariño de la gente y el domingo viví una tarde increíble y ni qué decir lo que vivió mi familia. Fue un día lleno de emociones”, indicó.

Costa también se refirió al fichaje de Carlos Zambrano con quien ya había compartido en la selección peruana. “L a jerarquía de Carlos cualquier equipo la quisiera tener y por ello nos pone muy contentos que esté acá, en Alianza Lima . Realmente estamos viviendo un momento muy lindo y su aporte será muy valioso para lo que pretendemos en este año”, expresó.

En ese mismo sentido, Costa aseguró que sería un privilegio que Christian Cueva llegue a tienda blanquiazul. Como ya es sabido, Alianza Lima pugnó por tener a ‘Aladino’ en sus filas, no obstante, un lío legal entre el jugador y su exequipo Santos ha imposibilitado esta opción por el momento.

“Al igual que Carlos (Zambrano), Christian es un jugador extraordinario. Es un futbolista de selección, que juega eliminatorias, que estuvo en un mundial... y por ello siempre será un honor tenerlo como compañero de equipo , pero por ahora no hay nada confirmado y mal haríamos en desgastarnos. Veremos qué pasa más adelante”, sostuvo.

Y ya que habló de selección, a ‘Gabo’ también se le consultó sobre su ausencia en las convocatorias de Juan Reynoso. “Yo comparto las decisiones de los técnicos porque cada ‘profe’ sabe sus razones. Si esta vez no me toca estar en la Selección, solo me queda prepararme bien para rendir de la mejor manera en el club en el que me contrataron y así estar bien trabajado si en caso llega una convocatoria. No hay problema con este tema”, añadió.