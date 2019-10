Alianza Lima ganaría por Walk Over partido ante de Piratas FC tras amenaza de norteños | VIDEO | FOTOS

Alianza Lima podría ganar los tres puntos más fáciles de la Liga 1 , luego de conocer la intensión de los jugadores de Pirata FC, en no viajar a Lima para afrontar el partido debido a las deudas que tiene la directiva con el plantel que tenía previsto jugar este sábado (8:00 p.m.) en Matute por la fecha 10 del Torneo Clausura.



El plantel entero de Piratas FC decidió no entrenar este miércoles, para denunciar y los maltratos de la directiva del club que adeuda de dos a cuatro meses los salarios de los jugadores.



Uno de ellos fue el experimentado delantero panameño, Luis Tejada "A mis compañeros le deben tres (meses), a mí cuatro. Ya está muy feo esto", dijo el atacante quien incluso adelantó la posibilidad de no viajar a Lima y perder por walk-over, complicando sus chances de salvar la categoría donde es colero absoluto en el acumulado.



Crisis en Piratas afectaría duelo con Alianza LIma

Por su lado, no hubo ningún pronunciamiento de la directiva de Pirata FC, presidida por Segundo Aguinaga. Se sabe que esta adeuda más de 50 mil dólares. Aunque trascendió que el próximo 15 de octubre podrían recibir parte de lo adeudado.