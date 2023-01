La ‘Mañana Verdolaga’ (porque no pudo jugar de noche) le dejó en claro a Alianza Lima que aún está verde. Atlético Nacional se dio un festín con el bicampeón peruano, lo goleó 3-0 y le apuntó en el cuaderno varias lecciones para aplicar. Errores en salida, fallos en defensa y jugadores que deben empezar a acelerar para meterse en nivel internacional, fueron las consecuencias de un domingo donde al hincha aliancista se le amargó el almuerzo y donde la realidad una vez más, fue cruel.

Tras ganarle 2-1 a Junior de Barranquilla, los dirigidos por ‘Chicho’ Salas se presentaron contra el ‘Verde Paisa’, campeón del Apertura 2022 de su país. ¿Resultado? Una enorme diferencia de jerarquía, juego y rendimiento entre uno y otro. Esto pese al llamado ‘Dream Team’ que conformaron los íntimos.

Alianza, por ahora, es una suma de apellidos que no llegan a ser una familia futbolística. Del encuentro contra Junior a este contra Atlético Nacional hubo un solo cambio: Aldair Rodríguez por Hernán Barcos en la posición de ‘9′. Sí, Aldair Rodríguez el de los 3 goles en 36 partidos en todo el 2022 y al que se le renovó el contrato. Que alguien explique la razón de esto.

Los victorianos fueron un equipo endeble atrás, salvándose solo Santiago García a medias, lento en el mediocampo e inexistente arriba ya que solo remató una vez de manera directa al arco colombiano. Varios jugadores tienen dos versiones: cracks en el torneo peruano y niños cuando juegan fuera del país.

Alianza Lima tuvo varios errores defensivos ante el 'verde paisa' (Foto: Atlético Nacional)

Un ejemplo es Yordi Vílchez. El mejor defensa del 2022 de la Liga 1 y un amateur en modo internacional. Regaló el primer gol, jamás acertó en la marca y le dijo al entrenador que para partidos de alta competencia la dupla aliancista en la zaga tiene que ser la de Carlos Zambrano y García . En el lateral izquierdo, Ricardo Lagos sigue muy bajo y el no reforzar esa zona puede haber sido un ‘suicidio’ para Alianza.

Mientras se sigue soñando con Christian Cueva, desde Matute parecen no entender que la urgencia es un buen volante de marca que ayude a Josepmir Ballón. Jairo Concha y Pablo Lavandeira no tienen recuperación de pelota. Por eso que Atlético Nacional hizo del mediocampo su parque de diversiones. En el segundo gol, el portero Campos despejó pésimo y no hubo quien encime al joven Torres, quien se sacó a Concha y García previo a rematar.

Alianza Lima tiene la Copa Libertadores en el mes de abril (Foto: Atlético Nacional)

Hablando del golero Campos parece que sus nervios aumentan cuando juega fuera del país. Quizás los ocho goles que recibió de River Plate en 2022 no serán cubiertos nunca por atajadas en la Liga 1 y Alianza tal vez debió ir por un portero experimentado. La Copa Libertadores nos confirmará esta apreciación. Campos falló en el segundo tanto y se hizo solo el tercero. Pésimo por donde se le mire.

Sabido es que un amistoso es solo eso, un encuentro donde no hay puntos que ganes, pero sí confianza que pierdas. Gabriel Costa quedó en deuda, Bryan Reyna parece que se quedó en Lima y apenas ciertas cosas de Andrés Andrade cuando entró. En abril empieza la Libertadores y ellos y el resto corren contra el tiempo para cambiar el ‘chip’.

Guillermo Salas tendrá un duro trabajo por delante en este Alianza Lima (Foto: @clubALoficial)

Y Guillermo Salas. No estaría bien decir que maneja un ‘Ferrari’ y lo puede estrellar, pero también se tienen que ver más cosas del entrenador. Si juegas contra Atlético Nacional cambia un poco. Mete otro mediocampista que quite, sacrifica un extremo, mueve el sistema. No solo de arengas y empuje se construye una buena participación internacional.

Alianza Lima acaba de sufrir un golpe que lo debe dejar en alerta. O mejora o será nocaut en el ring de la Libertadores por enésima vez.

