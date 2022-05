Los ocho goles que le encajó River Plate a Alianza Lima, no solo calentó a los hinchas blanquiazules, también pasó con otros personajes relacionados a Sporting Cristal como Diego Rebagliati, panelista de ‘Al Angulo’, quien ayer perdió la calma y cuestionó la falta de temperamento de los jugadores victorianos para no poder la pierna fuerte en el Estadio Monumental de Argentina y avitar el desastre en la Copa Libertadores 2022.

“ Cuando River le metió ocho goles a Binacional yo dije que esa actuación de Binacional no representaba al fútbol peruano. Mas allá de todas las diferencias que pueda haber, no te pueden meter ocho goles. Ni en una pichanga te puede meter ocho goles. Lo de hoy día de Alianza es un papelón, un papelón de Alianza Lima ”, dijo el exdirigente celeste quien también recordó una goleada de Alianza Lima 7-1 ante Cruzeiro, en 1976.

El comentarista pidió que este ‘Papelón’ no manche a todo los equipos del balompié nacional. “No me parece justo que se jale al fútbol peruano, porque después de ver a Melgar, puedo decir que lo de Melgar no es un desastre. Jugaron con Racing y le hizo un partidazo. Entonces, yo como dirigente de Melgar digo: por qué me meten en la bolsa de Alianza Lima si a mí no me han metido ocho ”, explicó.

Diego Rebagliati estalla por pepelón de Alianza Lima (Video: Movistar Deportes)

Diego Rebagliati: “Cristal fue un desastre, pero nadie lo goleó”

El exjugador hizo también la diferencia entre la situación de Alianza Lima y el cuadro cervecero. “ En el caso de Cristal, matamos a Roberto Mosquera , pero los cuatro partidos que perdió los hizo por un gol. Nadie le metió ocho, nadie estuvo ni cerca de golearlo . Igual, la campaña de Sportig Cristal es un desastre, pero nadie le metió ocho”, apuntó.

Diego Rebagliati: “A Álvarez le dices te voy a destrozar”

La ausencia de faltas pese al abultado marcador fue uno de los detalles que el comentarista no se pudo explicar. “ No te pueden meter ocho y si en el camino tu vez que te están metiendo ocho, aun jugador que te mete seis goles no puedes hacerle cero faltas. Al segundo gol te acercas a Julián Álvarez y le dices: tú quieres jugar en el Manchester City, entonces vete a jugar a la otra esquina, porque aquí te voy a destrozar ”, dijo elevando la voz.

Diego Rebagliati : “Al menos le pones un poquito de huevos”

Finalmente, el ex zaguero apuntó al carácter de los jugadores para reaccionar a ante un escenario complicado y adverso, para evitar el papelón internacional. “ Terminas con 25 faltas y tres tarjetas rojas, porque le pones un poquito de huevos, por lo menos le pone un poquito de huevos. Alianza Lima hizo ocho faltas, a Julián Álvarez que quiere jugar el Mundial, le hicieron un favor, porque se hizo un picnic, no le hicieron un foul, ni lo arañaron . Así quieres pretender jugar la Copa Libertadore s”, concluyó.