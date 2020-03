Jaime Duarte y Guillermo Salas estarán a cargo de la primera plantilla de Alianza Lima que se alista para afrontar el segundo juego de la Copa Libertadores 2020 contra el Racing Club de Argentina. El ‘chiquillo’ confirmó esta noticia con un breve mensaje publicado en sus redes sociales.

“Con Guillermo Salas estaremos viajando junto al plantel a Buenos Aires. Vamos para apoyar en la parte técnica del equipo”, manifestó el exfutbolista de la selección peruana mediante su cuenta personal en Twitter.

“Estamos para colaborar con nuestra querida institución siempre. Arriba Alianza ayer, hoy y siempre”, añadió el mundialista en Argentina 78 y España 82, quien labora en el club victoriano.

Los blanquiazules se quedaron sin entrenador después de la renuncia de Pablo Bengoechea. El uruguayo dirigió su último compromiso en el Monumental donde perdió por 2-0 contra Universitario de Deportes.

El gran reto

Alianza Lima inició con mal pie en la ronda de grupos de la Copa Libertadores. El equipo peruano no pudo en su debut ante Nacional de Uruguay y perdió 1-0. Por ello, un triunfo contra Racing será vital para las aspiraciones en el torneo continental.

El adiós de Bengoechea

El estratega ‘charrúa’ explicó este lunes en conferencia de prensa las razones del adiós a la entidad de La Victoria.

“Desde que inició el año hasta el 5 de marzo, no logré convencer al plantel de lo que quería. No quedó claro lo que se tiene que hacer una institución tan grande. Comuniqué que la situación me había superado y que me siento sin fuerzas para ayudar a Alianza Lima”, afirmó.