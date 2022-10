El futuro de Guillermo Salas como entrenador ya no depende de Alianza Lima. El estratega que había sido designado de manera interina en Matue, hoy ha revelado que seguirá con su carrera de técnico en otro club de la Liga 1 si es que el cuadro blanquiazul no le renueva contrato a final de la temporada.

“ Si tú me preguntas: Guillermo deseas quedarte, te diría quién no quisiera hacerlo y cuántos técnicos quisieran estar en mi posición, pero es un tema de resultados y esperamos cumplir con el objetivo de la institución y los personales y después pensar en donde estaremos el próximo año ”, contó el DT a RPP.

Ante la posibilidad de terminar el 2022 y no ser ‘renovado’ el popular ‘Chicho’ sorprendió. “Y a me gustaría afianzarme ya como entrenador en otro equipo, sino me dan la oportunidad en el club , pero como te digo, ahora que asumí y me doy cuenta que se puede, es bien bonito, pero el fútbol te va pidiendo más y más, tanto cuando eres futbolista y como técnico”, señaló a ‘Fútbol como cancha’.

El popular 'Chicho' no desea seguir siendo asistente técnico (Foto: @clubALoficial)

Guillermo Salas: “Mi etapa como asistente ya pasó”

El entrenador blanquiazul reconoció que la posibilidad de ser capacitado en Europa por el club ya no es una opción. “ Que tengo capacitarme y seguir adquiriendo conocimiento, claro que sí. Eso es lo que tengo que hacer siempre. Pero pensando rápido, me gustaría seguir como técnico, ya no seguiría como asistente, porque esa etapa ya pasó ”, dijo enfático.

“ La decisión que tome de quedarme o no, es de la institución y mi persona. Me gustaría seguir dirigiendo sea en Alianza Lima o en cualquier otro club del Perú ”, agregó el estratega quien reconoció que sería una decisión difícil alejarse pues considera Matute como su ‘segunda casa’.

En medio de estas especulaciones sobre su futuro volvió aponer los pies sobre la tierra. “Claro que todos en el Comando Técnico queremos quedarnos, pero para quedarnos hay que hacer méritos también, pero por ahora no pensamos en eso. Estamos yendo partido a partido, enfocándonos así las cosas nos está resultando, pensando solo en lo que nos toca el día jueves”, dijo el popular ‘Chicho’.

Guillermo Salas aclara regreso de Jefferson Farfán

El técnico no esquivó el regreso de tres referentes del equipo entre los que figura la ‘Foquita’. “No solo es Jefferson Farfán, también esta Paolo hurtado que tuvo una rotura fibrilar, los dos han jugado en selección y son cantera. Ellos, al igual que Wilmer Aguirre, están recuperándose y vienen cada vez mejor. Espero que puedan darnos una manos en las tres fechas que nos quedan ”, señaló.