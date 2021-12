El futuro de Beto Da Silva aún no se ha definido. El delantero tiene contrato con Alianza Lima y ante la negativa de la Universidad César Vallejo de seguir contando a préstamo con el jugador, ‘Betoto’ debe presentarse en la pretemporada del club íntimo.

No es secreto para nadie que el potencial de Beto Da Silva se ha visto frenado por las constantes lesiones que ha sufrido a lo largo de su carrera y tal vez ese sea el motivo por el que está pasando las de Caín para encontrar un equipo a cual ser prestado.

El tema del atacante nacional fue motivo de debate en el programa A Presión Radio, donde el exportero Gustavo Roverano se puso en la posición de Da Silva. “La continuidad de lesiones y los fracasos deportivos, te pueden llevar a perder esas ganas de jugar al fútbol”, inició.

Roverano indicó que si a él le hubiera sucedido algo similar a lo que vive actualmente el exjugador de Gremio, habría optado por no jugar más al fútbol.

“Yo creo que si yo hubiera tenido lesiones seguidas o que me persigan, no hubiera aguantado seguir jugando. Si yo no estoy al 100% yo no podría jugar, por el motivo que sea”, explicó.

“ Yo si fuera Beto ya me hubiera retirado hace rato , no digo que él se tiene que retirar . Por como yo veo el fútbol y si a mí me pasara eso, yo no podría”, añadió.

El exarquero de Alianza Lima y Sporting Cristal remarcó que no está diciendo que Beto Da Silva deba retirarse, solo comentó lo que hubiera pasado por su mente si le hubiera ocurrido una situación similar.

“Yo no podría cobrar el sueldo si yo no entreno. Si yo estoy lesionado y no entreno, hasta me daría vergüenza cobrar el sueldo. Y no lo digo por él específicamente, lo digo por mí ”, sentenció.

Roverano sobre Beto Da Silva: "Si yo fuera él ya me habría retirado". Video: A Presión Radio.