Alianza Lima sumó tres puntos claves ante la U. San Martín (2-0) y demostró que es uno de los grandes favoritos para pelear el título nacional esta temporada. Los íntimos sueñan con ganar la fase 2 y acceder a la gran final en la última parte del año ante Sporting Cristal.

Hernán Barcos, delantero blanquiazul, es una de las grandes apariciones del torneo. El argentino llegó a nuestro país a inicios de temporada y rápidamente demostró su calidad, ayudando al club victoriano a pelear en los primeros lugares.

En conversación con Las Voces del Fútbol, ‘El Pirata’, explicó que lo más importante era “devolverle la confianza y la tranquilidad a la gente” luego del complicado 2020 que vivieron. “Tenemos un grupo comprometido. El ser primeros da confianza, pero hay que tener los pies sobre la tierra”.

Barcos es consciente de la responsabilidad que tiene luego de aceptar jugar por Alianza. “Eso inculcamos a los chicos de donde estamos y la necesidad que hay. Las cosas se vienen haciendo bien. Hay que tener tranquilidad”, agregó.

La clave para sacar adelante los encuentros, según Hernán, es el ánimo del equipo. “La autoestima es fundamental. A los compañeros siempre les digo que tenemos que tener autoestima y confianza dentro de la cancha. A mí no me sirve de nada que un jugador esté agrandado fuera de la cancha. Adentro de la cancha sí”.

Jefferson Farfán llegó junto a Barcos a inicio de año a Alianza, pero no ha podido tener muchos minutos de juego por una lesión. “A él (Jefferson) lo estamos esperando. Que se pueda recuperar, que pueda estar al 100%. Está entrenando a doble y triple turno de la mejor manera. Ya quiere volver a la cancha”.

El campeonar no es el único objetivo de los blanquiazules. “Fracaso sería si veo que no tengo un grupo comprometido y que no lleguemos a un torneo internacional. El ser campeones es ambicioso. Lo tenemos que tener en la cabeza y lo tenemos que pelear porque estamos en Alianza”, aseguró Hernán.

“Paso a paso vamos a ir peleando y construyendo el equipo más sólido. Y una fortaleza que juntos a los dirigentes, al grupo y a los hinchas, seremos un solo puño”.

Para finalizar, Hernán Barcos quiso enviarle un mensaje a los fanáticos. “Lo primero que tengo para decirle al hincha de Alianza es que le devolvimos la identidad y la confianza. Estamos trabajando y mereciendo los triunfos que estamos consiguiendo. La gente está volviendo a creer y a ilusionarse”.

Alianza Lima disputará su próximo partido por la jornada 6 de la fase 2 de la Liga 1 ante Deportivo Municipal el próximo sábado 14 de agosto a las 15:30.