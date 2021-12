Hernán Barcos se ha metido en el corazón, no solo de los hinchas de Alianza Lima, sino de todos aquellos seguidores del fútbol que valoran la llegada de verdaderos profesionales a nuestro país.

TE VA A INTERESAR | Juan Manuel Vargas revela secretos más íntimos EN EXCLUSIVA para ‘La Fe de Cuto’ [VIDEO]

El detalle que el delantero y su esposa tuvieron con María Allca, la niñera que los apoya con el cuidado de sus hijos, ha tenido, incluso, repercusión internacional. El departamento que el futbolista le regaló a Mari, le ha valido el reconocimiento de pocos y extraños y ha sido una de las acciones más relevantes de este año.

Muchos han quedado ansiosos de conocer el resto de la historia y ha sido Giuli Cunha, pareja del atacante, la encargada de informarle a los hinchas, mediante unas fotos publicadas en su cuenta de Instagram, cómo Mari ya disfruta de su nuevo departamento.

Hernán Barcos y su esposa le regalaron un departamento a su niñera peruana. Foto: Instagram.

Hernán Barcos y su esposa le regalaron un departamento a su niñera peruana. Foto: Instagram.

“Todo esto es mérito de Mari, quien nos conquistó con cuidado, confianza, cariño y amor a nuestros hijos. Ella pasó por innumerables dificultades y así es una persona de bien, fuerte, cariño y amable. ¡Ella merece ser reconocida! Tengo orgullo de ti como madre y mujer, y sabes de eso. Me gustaría responder a cada uno de los mensajes, pero no me da el tiempo. Muchas gracias a todos”, indicó Cunha.

Hernán Barcos y su esposa le regalaron un departamento a su niñera peruana. Foto: Instagram.

Mari está muy agradecida

Por su parte, Mari también acudió a Instagram para volver a agradecer a la pareja. “Muchas gracias por todo, son los mejores y de un hermoso corazón. Muchísimas gracias, mi trabajo lo hago con mucho cariño y respeto que les tengo a ustedes”, publicó.

Asimismo, Mari respondió a algunos que criticaron este hecho. “No solo ha sido esta ocasión en la que han ayudado a mucha gente, contándome a mí, soy testigo de la ayuda que dan y del buen corazón con el que lo hacen”, añadió.

Maria Allca ya disfruta del departamento que le regaló Hernán Barcos. Foto: Instagram.