El delantero de Alianza Lima, Hernán Barcos, estuvo en el A. H. 15 de enero de San Juan de Lurigancho llevando ayuda social junto a la ONG Ama Perú , institución de la cual es embajador. Pese a que la actividad era a beneficio de 6 mil familias que se beneficiarán con el campo deportivo Q’ Umir Palao, hubo un espacio para hablar sobre su momento futbolístico.

En ese sentido, luego de compartir y tomarse fotos con varios niños, el ‘Pirata’ habló sobre el interés de Emelec de Ecuador. Como se recuerda, el candidato a la presidencia del ‘Bombillo’, Carlos Luis Torres, mencionó al delantero argentino entre sus promesas de campaña.

“ Es verdad, es un deseo, Emelec me contactó y si el presidente gana las elecciones, existe la posibilidad de ir en enero. No puedo cerrar ninguna puerta . No sé qué pueda pasar acá. Veremos en el futuro. Hoy por hoy yo me debo a Alianza y estoy pensando solo en Alianza”, señaló Barcos a Willax Deportes.

Hernán Barcos reconoce interés de Emelec: “No puedo cerrar ninguna puerta”. Video: Willax

Por otro lado, Barcos comentó sobre la posibilidad de que Jhilmar Lora se convierta en nuevo jugador de Alianza Lima. El atacante afirmo que el joven lateral sería recibido con los brazos abiertos en tienda ‘íntima’ si la operación se llega a concretar.

“Todo jugador que pueda llegar a Alianza será bienvenido, lo vamos apoyar y le daremos toda la fuerza para que se adapte a un club grande como Alianza. Me ha tocado enfrentarlo (a Lora) y sí es un jugador con un gran potencial y creo que se puede potenciar mucho más”, sentenció.

Hernán Barcos no descartó jugar la próxima temporada en Emelec. Foto: Ama Perú.