Las declaraciones de Hernán Barcos en torno a la sede de entrenamiento de Alianza Lima han generado polémica entre los hinchas blanquiazules. Es por eso que el delantero argentino decidió acudir a sus redes sociales para hacer una aclaración.

Barcos señaló que dentro del grupo de jugadores reconocen el trabajo de la dirigencia íntima. “ Quiero aclarar que somos conscientes del esfuerzo que hace el club por darnos las mejores condiciones para hacer nuestro trabajo y rendir al máximo como profesionales”, publicó en su cuenta de Instagram.

El ‘Pirata’ recordó que Alianza Lima es uno de los pocos clubes peruanos que tiene estadio propio y que pronto tendrán su centro de alto rendimiento.

“Si bien Alianza Lima no tiene una sede propia de entrenamiento adicional a Matute, somos un club con estadio propio que tiene como uno de sus grandes objetivos cumplir ese sueño de tener, luego de 121 años, un centro de alto rendimiento para nuestras diversas categorías”, expresó.

“Sé que la directiva está trabajando fuerte en ello y que lo va a hacer realidad muy pronto. Este será uno de los más grandes logros para el futuro del club que tanto queremos”, añadió.

Hernán Barcos fue el mejor jugador de Alianza Lima en la temporada 2021. Foto: Captura.

¿Qué había dicho Barcos?

En declaraciones para RPP, Barcos criticó el hecho de no tener una sede de entrenamiento. Esto llegó luego que el Colegio Inmaculada de Surco dejara de albergar al cuadro victoriano.

“Es un problema no tener sede de entrenamiento. Estamos todos los días en Matute, rompiendo la cancha todos los días. Es para verlo con el Fondo (Blanquiazul). No puede ser que Alianza Lima en 121 años no tenga sede de entrenamiento ”, sostuvo el pasado jueves.