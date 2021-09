Olvidó los modales de ‘Pirata’ . Hernán Barcos, delantero de Alianza Lima demostró una importante dosis de autocrítica y tras haber generado polémica en el fútbol peruano, con unas declaraciones suyas sobre la presencia de Aldo Corzo en la selección peruana, buscó arreglar el problema con otros jugadores de la ‘Blanquirroja’, entre ellos Yoshimar Yotún.

El ‘Pirata’ explicó que todo fue producto de la emoción que le generó el nivel que muestra Oslimg Mora. “Creo que Oslimg viene creciendo mucho ofensiva y defensivamente. Siento que es más jugador de lo que fue en febrero o marzo. Uno lo dice sin ofender a nadie. Yo me equivoqué en nombrar a (Aldo) Corzo, pero lo llamé para pedirle disculpas personalmente. Lo hice al día siguiente, porque seguramente ese día estaba con la cabeza caliente. Lo hice porque eso es de hombres”, contó con sencillez a Gol Perú.

El argentino sobre el final de un partido pidió que convoquen a Oslimg Mora a la selección y dejó la frase: “No me vengan con Corzo”. Entre las reacciones a ese Instagram Live, también se sumó, desde México, Yoshimar Yotún quien escribió en sus redes sociales: “Hay cada payaso en el fútbol”.

Hernán Barcos confiesa cómo arregló sus problemas con Corzo y Yotún (Video: GOLPERU)

Ofrecer disculpas no solo fue una señal de madurez de Hernán Barcos, también demostró mucha inteligencia emocional para recibir la llamada del volante del Cruz Azul Yoshimar Yotún. “Dos o tres días después, Yotún me llamó y me pidió disculpas por decirme payaso y yo las acepté, porque todos nos equivocamos y más en nuestro fútbol que es tan mediático, tenemos que cuidarnos. El primer equivocado fui yo y obviamente el primero en pedir disculpas”, añadió el goleador argentino.