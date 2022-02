Hernán Barcos aseguró no tener ningún problema en jugar al lado de Paolo Guerrero si es que firmase por Alianza Lima en los próximos días. En diálogo con RPP, el ‘Pirata’ manifestó que podría combinar con el ‘Depredador’ y salir del área si el juego así lo propicie.

“ Si Paolo Guerrero llega, no tendríamos problemas en combinar , a él también le gusta salir y jugar o quedarse en área. En caso de que llegue, yo no tendría problema en salir más del área. No tengo problema de hacer el trabajo sucio, digamos”, manifestó Barcos.

Por otro lado, el atacante argentino habló sobre los objetivos de Alianza Lima en este año, como lo es hacer una buena Copa Libertadores. “Lo que faltaría regalarle al hincha de Alianza Lima sería una buena participación en Copa Libertadores y conseguir el bicampeonato. El hincha ya empieza a soñar. Este año vamos a trabajar para eso”, expresó.

“Tuve la posibilidad de irme a otro equipo”

Además, Hernán Barcos confirmó que tuvo la chance de irse a fines del 2021. “Tuve la posibilidad de ir a otro club, pero ya había dado mi palabra al club de que este año me iba a quedar. Lo económico no era lo más importante, siempre dije que no vine a Alianza Lima por plata”, puntualizó.

“Mi desafío al llegar a fue venir al club y ponerlo donde tiene que estar. Ahora está donde tiene que estar. A Alianza Lima le ofrecieron un dinero, pero trabajamos en conjunto y finalmente me quedé, era también mi decisión”, añadió.

Finalmente, no descartó la posibilidad de retirarse en tienda íntima. “Alianza Lima es un gran club y si se da la oportunidad de retirarme aquí sería muy bueno, pero no puedo decirlo ahora”, sentenció.