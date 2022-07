Hernán Barcos se pronunció en torno a la comentada pelea entre Jefferson Farfán y Paolo Hurtado previo a un entrenamiento de Alianza Lima en el Estadio de Matute. El ‘Pirata’ le puso paños fríos a la situación.

“ En todos los vestuarios hay problemas. Son 30 cabezas que hay y cada una piensa diferente. Las broncas entre compañeros se resuelven entre compañeros, en el grupo. En la gran mayoría de lados hay grupitos y, en Alianza Lima, también hay . Mientras todos nos respetemos y adentro sea lo mejor para la institución, no hay ningún problema, no tengo que ser amigo de nadie”, indicó en el programa ‘Al Ángulo’.

“Lo más importante, es que se tenga respeto y que las diferencias que se puedan tener no influyan adentro. Afuera, cada uno hace su vida y hace lo que quiere. Acá lo más importante es Alianza Lima. Si todos pensamos en la institución, no hay ningún problema ”, añadió.

🎙️ @Hernanbarcos: "Nosotros también esperamos a Farfán y sabemos la importancia que tiene él en Alianza Lima. En la gran mayoría de lados hay grupitos y en Alianza también hay. Mientras todos nos respetemos y adentro sea Alianza Lima, no hay ningún problema". #AlÁngulo ⚽🥅 pic.twitter.com/50gFTxgKPk — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) July 22, 2022

El atacante argentino también se refirió en específico a la ausencia de Jefferson Farfán por una lesión que aún no ha podido superar. Manifestó que se ha comunicado con él de manera constante y que le tiene el mayor de los respetos.

“Tenemos una relación de respeto y de admiración, hablamos bastante. La diferencias que por ahí tuvimos o que han acontecido. Yo soy bien frontal, yo digo lo que pienso y te lo digo a vos. No ando por atrás. Si tengo una diferencia, voy y lo resuelvo. Después si le gusta o no le gusta, como sea”, expresó.

“Con Jefferson he sido muy claro, es más la semana pasada estuvimos hablando que salió una nota que yo me había peleado con él por el tema de Paolo (Guerrero). O que la diferencia en el vestuario era el grupo de Barcos y de Farfán, obviamente no existe. Con Jefferson, admiración y respeto ”, sentenció.

🎙️ @Hernanbarcos: "Afuera cada uno hace su vida y hace lo que quiere, acá lo más importante es Alianza Lima. Si todos pensamos en Alianza Lima, no hay ningún problema".⚽🥅#BarcosEnAlÁngulo



🖥️ 003 / 703 HD de Movistar TV ▶️ https://t.co/0QaBBNQcVV pic.twitter.com/gWW3UBzLQz — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) July 22, 2022