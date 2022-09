Alianza Lima goleó 5-0 a la Universidad San Martín, tomando momentáneamente la punta del Torneo Clausura 2022, alegrando los corazones de los miles de hinchas blanquiazules. Sin embargo, hubo una aficionada muy especial que no solo estuvo de fiesta en el estadio, sino que además cumplió un sueño gracias al delantero Hernán Barcos.

El ‘Pirata’ no pudo jugar por acarrerar una suspensión, no obstante estuvo presente en el Estadio Alejandro Villanueva. “Anoche se vivió una fiesta en Matute. Lunes, sí, pero para ir a ver a Alianza Lima no hay día perfecto. Todos juntos hasta el final”, publicó en su cuenta de Twitter.

Anoche se vivió una fiesta en Matute. Lunes si. Pero para ir a ver a @alianzalima no hay día perfecto. Todos juntos hasta el final. #arribaalianza https://t.co/CdDWpt4Z1h — Hernán Barcos (@Hernanbarcos) September 27, 2022

Pero lo que cientos de hinchas vienen destacando es el noble gesto del delantero con una hincha que soñaba con conocerlo. Se trata de la señora Imelda de 74 años, quien siempre va al estadio de Matute a apoyar a su Alianza Lima y es la encargada de armar la fiesta en las tribunas.

Ella es mi abuelita se llama Imelda tiene 74 años y siempre va al estadio, es hincha a morir de Alianza su sueño es conocer a los jugadores. Ayúdenme retuiteando para que algun jugador pueda leer esto y le den la alegria de poder conocerlos🥺💕 pic.twitter.com/9F6joKxXNv — Leslie Olech (@OlechLeslie) September 22, 2022

Fue su nieta la que la hizo “famosa” en Twitter y quien reveló que el sueño de Imelda era conocer a los jugadores. Ni corto ni perezoso, Hernpan Barcos aceptó la invitación. “Claro que sí, Sería un placer, contácteme por aquí”, respondió el ‘Pirata’.

Finalmente, el sueño se le cumplió pues pudo conocer a Hernán Barcos y darle un abrazo. Además inmortalizaron el momento con varias fotos. Por si eso fuera poco, doña Imelda se llevó a casa una camiseta especial de Alianza Lima, la morada de octubre con su nombre impreso en el dorsal. Noche redonda para Imelda y para el pueblo blanquiazul.

Hernán Barcos cumplió el sueño de una hincha de Alianza Lima. Foto: Twitter @OlechLeslie.

