Alianza Lima es uno de los 8 clubes rebeldes que anunciaron que no jugarían si la FPF no retira la medida cautelar que les prohibía transmitir sus partidos por televisión. Sin embargo, la posición de la dirigencia íntima parece no ser 100% compartida por el plantel.

En ese sentido, Hernán Barcos mostró su incomodidad por las constantes postergaciones en el inicio del campeonato.

“ No sabemos ni cuándo va a empezar, ojalá se resuelva rápido. Desde el 5 de diciembre estamos trabajando, parece hasta sin sentido pero esperemos que se resuelva rápido” , manifestó a Radio Ovación luego del último entrenamiento blanquiazul.

“Hay que tener paciencia, no queda otra, no depende de nosotros, depende del club y de la Federación”, agregó.

Barcos señaló que a pesar de sentir incomodidad, ellos están acostumbrados a este tipo de problemas ya que situaciones similares se han vivido en los dos años anteriores. Asimismo, sostuvo que a ellos solo les queda seguir preparándose.

🗣️ El delantero de Alianza Lima Hernán Barcos mostró su incomodidad por el retraso en el inicio del torneo y señaló que espera que todo se resuelva lo antes posible.

📹Anderson Ciprian pic.twitter.com/ZR1UPxTb2B — Ovacion.pe (@ovacionweb) January 28, 2023

“Otro día más tratando de agarrar ritmo entre nosotros por lo menos para que cuando comience el campeonato, que no sabemos cuándo va a ser, empezar de la mejor forma”, acotó.

“ Los dos años que estuve acá en Perú siempre hay una fecha de inicio y después empieza 15 o 20 días después , acá parece que es normal pero esperemos que no pase más”, sentenció.

VIDEO RECOMENDADO