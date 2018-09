Alianza Lima: Pastor de iglesia evangélica decía que "Dios ha determinado que ese estadio se va a vender" | VIDEO |FOTOS

¿Por qué los evangélicos de 'El Aposento Alto' tomó posesión de la explanada del estadio de Alianza Lima esta madrugada? De acuerdo a las declaraciones de los representantes legales de la iglesia los terrenos les pertenecen y así lo publicó un informe de RPP Noticias, publicado en el 2017.



En esa investigación indica que la iglesia El Aposento Alto tiene 12 propiedades en Registros Públicos. "Dos de ellas figuran como dirección el jirón Mendoza Merino, la calle que colinda con el sector de la tribuna occidente del escenario. Los números son 867 y 889. Ambas se encuentran en el interior del estadio Alejandro Villanueva - Matute", indica la información del citado medio.



De acuerdo a lo que se sabe, la iglesia Aposento Alto habría pagado 600 mil dólares (300 mil por cada predio) para por los inmuebles comprados a Julio Picino Saquicuray Pérez el viernes 24 del 2016.



"El estacionamiento (la explanada) y la cancha artificial que normalmente se ven cuando el público asiste a 'Matute' para los partidos de Alianza Lima estarían dentro del espacio de la Iglesia. En la acera del frente (direcciones pares) se encuentran hogares con el numeral 866 y 890", dice la información de RPP.



El primer predio tiene mil 217 metros cuadrados y el segundo mil 235 metros cuadrados. En total sería dos mil 452 metros cuadrados que pertenecerían a la iglesia Aposento Alto.

PASTOR: "DIOS HA DETERMINADO LA VENTA"



El pastor Alberto Santana, tras el escándalo de la supuesta venta de los terrenos de la explanada del estadio de Alianza Lima, indicó en una pastoral que Dios había permitido que el estadio sea vendido.



"Cuando Dios ya nos lo ha dado, no hay nada que lo pueda impedir. Quizás, humanamente, los dirigentes intenten salvar ante la SUNAT el embargo o la venta del estadio de Alianza, pero no se va a poder, porque ya Dios ha determinado que ese estadio se va a vender. Y Dios a determinado también que a ese estadio vamos a ir y vamos a tomarlo”, manifestó el pastor.



ALIANZA LIMA RESPONDIÓ



Tras conocerse de esta supuesta compra, Alianza Lima respondió en ese momento a la iglesia evangélica. "Rechazamos categóricamente los rumores sobre una supuesta venta del Estadio Alejandro Villanueva. No existe disposición, ni interés de esa administración, para vender el estadio ni los terrenos adyacentes que son propiedad de nuestra institución, y es que todos los inmuebles en su conjunto forman parte del Patrimonio de Alianza Lima", escribió el club 'íntimo' en su cuenta de Facebook oficial.



Comunicado Oficial del club anunciado que el "Estadio Alejandro Villanueva" NO está en venta. pic.twitter.com/0QRrxitruR — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) 25 de octubre de 2017

TERRENOS PERTENECEN A ALIANZA LIMA



La representante legal de Alianza Lima manifestó a América Noticias que la iglesia evangélica 'El Aposento Alto' no puede ser dueño de los terrenos del estadio Alejandro Villanueva - Matute, ya que estos se le fueron entregados por el gobierno peruano a través de un decreto ley en el año 1972.



"A nosotros nos ampara los 43 años de concesión y el decreto legislativo 19434, emitido el 6 de junio de 1972, en donde se nos hace entrega de la explanada como una donación. Las administraciones anteriores, como tenían la posesión pacífica pública y prolongada, no registraron el terreno", resaltó Liliana Campos.



Agregó es falso que la iglesia evangélica 'El Aposento Alto' sea dueña del estadio de Alianza Lima. "Es totalmente falso. Hemos presentado dos demandas de prescripción adquisitiva ante el 14 y 11 Juzgado Civil de Lima, ambas admitidas a favor de Alianza Lima. El 32 Juzgado Civil de Lima ha declarado improcedente. No existe ninguna medida que les entregue la posesión de la explanada", señaló.