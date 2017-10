Alianza Lima: Parte del estadio 'íntimo' ya pertenece a iglesia evangélica [VIDEO]

¡Alianza de Dios! El tema de la venta de estadio de Alianza Lima sigue en discusión. Una reciente investigación de RPP indicó que la iglesia evangélica Aposento Alto tiene razones más que suficiente para creer que podría comprar todo el 'Matute'.



¿Qué dice el informe?



La investigación indica que la iglesia El Aposento Alto tiene 12 propiedades en Registros Públicos. "Dos de ellas figuran como dirección el jirón Mendoza Merino, la calle que colinda con el sector de la tribuna occidente del escenario. Los números son 867 y 889. Ambas se encuentran en el interior del Alejandro Villanueva", indica la información del citado medio.



Así es, la iglesia Aposento Alto pagó 600 mil dólares (300 mil por cada predio)'gringos' para por los inmuebles comprados a Julio Picino Saquicuray Pérez el viernes 24 del 2016.



"El estacionamiento (la explanada) y la cancha artificial que normalmente se ven cuando el público asiste a 'Matute' para los partidos del equipo estarían dentro del espacio de la Iglesia. En la acera del frente (direcciones pares) se encuentran hogares con el numeral 866 y 890", dice la información de RPP.



El primer predio tiene 1217 metros cuadros y el segundo 1235 metros cuadrados. En total sería 2452 metros cuadros que pertenecen a la iglesia Aposento Alto.



Alianza Lima

Por su parte, Alianza Lima respondió el día de hoy la iglesia evangélica el día de hoy. "Rechazamos categóricamente los rumores sobre una supuesta venta del Estadio Alejandro Villanueva. No existe disposición, ni interés de esa administración, para vender el estadio ni los terrenos adyacentes que son propiedad de nuestra institución, y es que todos los inmuebles en su conjunto forman parte del Patrimonio de Alianza Lima", escribió el club 'íntimo' en su cuenta de Facebook oficial.



Como se recuerda, el pastor Alberto Santana había indicado que Dios había permitido que el estadio de Alianza Lima sería vendido. "Cuando Dios ya nos lo ha dado, no hay nada que lo pueda impedir. Quizás, humanamente, los dirigentes intenten salvar ante la SUNAT el embargo o la venta del estadio de Alianza, pero no se va a poder, porque ya Dios ha determinado que ese estadio se va a vender. Y Dios a determinado también que a ese estadio vamos a ir y vamos a tomarlo”, manifestó el pastor.