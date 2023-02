Alianza Lima podría llevar nuevamente a la FPF al TAS, esta vez por la fecha 3 de la Liga 1 2023 en la que el cuadro blanquiazul perdió por walk over ante Sporting Cristal. Desde tienda ‘íntima’ sostienen que el partido debe ser reprogramado.

En entrevista con el programa ‘Fútbol como cancha’ de RPP, Diego Gonzáles Posada, presidente del Fondo Blanquiazul, manifestó que n o se cumplió con la normativa para programar la jornada 3, por lo que no se debió llevar a cabo el encuentro, el cual terminó con triunfo ‘rimense’ por WO.

En ese sentido, Gonzáles Posada indicó que el caso podría llegar hasta el TAS si su reclamo no es atendido por las instancias correspondientes en la FPF. Cabe recordar que Alianza Lima ya tiene triunfos sobre la FPF en el Tribunal de Arbitraje, incluyendo el fallo que le permitió salvar la categoría en 2020.

“Vamos a pedir reprogramar el partido ante Cristal porque se saltaron los requisitos televisivos. Hemos ingresado un documento previo a la fecha 3 indicando que no se reunían las garantías y por tanto pedimos la reanudación de toda la fecha. Seguimos firmes en esa postura. Si tenemos que ir al TAS para reprogramar la fecha, iremos al TAS. No ha sido irresponsable no presentarnos en el partido”, puntualizó.

Diego Gonzáles Posada es el actual presidente del Fondo Blanquiazul. (Foto: Prensa Alianza Lima)

Sigue la guerra con la FPF por los derechos de TV

Sobre la disputa por los derechos de televisión, Diego Gonzáles Posada afirmó que la posición de Alianza Lima es firme para hacer respetar su vinculo con Gol Perú, el cual se firmó haciendo uso de la cláusula de preferencia que había en el contrato y el cual estaba avalado por la FPF desde hace años.

“En una primera reunión hablamos con el Premier Otárola planteando una tregua de tres meses, en la segunda reunión nos dijeron que en esta fecha no se iba a transmitir por ningún medio. Vamos a seguir reuniéndonos”, indicó.

Finalmente, el directivo manifestó que los equipos de transmisión de Liga 1 Max no ingresarán al Estadio Alejandro Villanueva, ya que Alianza Lima no ha firmado contrato con ellos. Además, recalcó el pedido de renuncia a Agustín Lozano como presidente de la FPF.

“No vamos a permitir el ingreso de ninguna unidad móvil de transmisión en Matute este domingo. No puedo asegurar que esta sea la última fecha que no se podrá ver un partido de Alianza Lima”, expresó.

“Estamos abiertos al diálogo por más de que seamos opositores a cómo se maneja la FPF. Esperamos que el señor Agustín Lozano dé un paso al costado por el bien del fútbol peruano. Pensamos que no es una persona acorde para tener ese cargo”, añadió.