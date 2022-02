Jairo Concha pidió disculpas a sus compañeros y a la hinchada de Alianza Lima por su expulsión en el primer tiempo del duelo ante Carlos A. Mannucci por la fecha 3 de la Liga 1 Betsson 2022.

TE VA A INTERESAR | Alianza Lima: Cristian Benavente debutó oficialmente ante Mannucci | VIDEO

“Quiero disculparme primero con mis compañeros y luego con la hinchada, son errores que no se deben cometer y lamentablemente me equivoqué, prometo que no volverá a pasar”, inicia Concha en su publicación de Instagram.

Asimismo, Concha destacó la entrega de sus compañeros y el triunfo obtenido en casa ante el cuadro trujillano. “Gran triunfo y sacrificio del equipo que jugó gran tiempo con un jugador menos y demostraron que Alianza está para grande cosas”, sentenció.

Jairo Concha se disculpó con la hinchada íntima. Foto: Instagram.

Esta tarjeta roja evitará que Concha esté presente en el partido ante Alianza Atlético de Sullana por la fecha 4 de la Liga 1.

Tras falta a Yuriel Celi: Jairo Concha fue expulsado

El conjunto blanquiazul se quedó con solo diez jugadores en el primer tiempo. Jairo Concha cometió una falta sobre Yuriel Celi, la misma que le costó la tarjeta roja en el choque de Alianza Lima vs. Carlos A. Mannucci por la Liga 1.

El incidente se originó tras una discusión entre Celi y Concha. El jugador de Alianza Lima no controló la situación y levantó su mano sobre la cara del futbolista de Mannucci, la misma que le costó la expulsión.

La tarjeta roja a Jairo Concha en el Alianza Lima vs. Mannucci. (VIDEO: GOLPERU)

El golazo de Cristian Benavente

Alianza Lima ha logrado darle vuelta a un marcador adverso ante Carlos A Mannucci y fue Cristian Benavente quien se ha encargado de hacer la fiesta en Matute que esperaban soltar el grito de gol en la tercera jornada de la Liga 1, consiguiendo el primer triunfo del cuadro victoriano ante su público.

Cristian Benavente anota goalzo en triunfo de Alianza Lima (Video: GOLPERU)

TE VA A INTERESAR