Con tiempo de sobre en épocas de cuarentena por el coronavirus, Jean Deza y Beto da Silva se unieron en una transmisión en vivo de Instagram y pasaron un momento agradable. Entre broma y broma, los jugadores de Alianza Lima hablaron sobre a qué se dedicarían si la actividad futbolística no se reanuda.

Tras una series de bromas en referencia a Joazhino Arroé, el extremo íntimo comentó en la transmisión que compartían Jean Deza y Beto Da Silva. “Ya no sigo futbolistas, a nadie sigo, ya no habrá fútbol, chau”. Tras las carcajadas, ambos se interrogaron sobre qué harían si el fútbol no continúa.

“¿Si no hay fútbol, a qué nos vamos a dedicar?”, proliferó Deza. A lo que Da Silva contestó: “He empezado a leer libros a ver si aprendo a hacer otras cosas. Pero tranquilo, el fútbol va a seguir, esto no va a parar. (...) Es de las pocas cosas que sabemos hacer bien. No sé como sería mi vida sin el fútbol”.

Tras unos breves comentarios, Da Silva indicó que Deza podría ser bailarín y este respondió: “¿Una orquesta, no? Con toda la gente. También armar vasitos en Esto es Guerra, dicen que pagan bien”, finalizó en tono de broma.

Jean Deza y Beto da Silva, así como los demás integrantes de Alianza Lima, entrenan en sus respectivas casas, cumpliendo las rutinas de ejercicios que les envió el comando técnico encabezado por el chileno Mario Salas, el nuevo entrenador del equipo tras la salida del uruguayo Pablo Bengoechea.

Las bromas de Jean Deza y Beto da Silva.





