Las apariciones de Carlos Ascues y Jean Deza en un video emitido por un programa de espectáculos -en el que se lucen en una discoteca- han alterado la tranquilidad en Alianza Lima. De hecho, como primera medida, ambos futbolistas no serían considerados para el choque de este domingo ante Ayacucho FC.

Sobre esta situación, el exgerente deportivo de Universitario de Deportes, Jean Ferrari, intentó mantenerse al margen del momento en el club victoriano, aunque contó una experiencia similar que vivió en su paso por la Universidad César Vallejo, también como gerente deportivo.

“A mí me tocó vivir una situación muy parecida cuando estuve en Vallejo, por un acto también de indisciplina de unos jugadores. En ese momento, lo que optamos, con el comando técnico, fue sacarlos”, contó Jean Ferrari, en una entrevista con El Comercio.

MÁS SOBRE LA SITUACIÓN QUE VIVE ALIANZA LIMA

“Son temas que complican no solamente a la imagen institucional, sino que complican al tema de toma de decisiones, tanto del comando técnico como de la directiva. Y si la directiva no tiene esa comunicación o esa solidez comunicacional con el cuerpo técnico, se pueden tomar de repente decisiones muy pasadas por agua tibia. Y al final, repercute en el logro o no logro de tus objetivos”, consideró Ferrari.

Hace unos días, se pudo conocer que Carlos Ascues y Jean Deza no viajarían a Ayacucho para afrontar el choque por la fecha 4 del Torneo Apertura. Esto debido a una decisión de Pablo Bengoechea.

Por otro lado, en conferencia de prensa, el técnico de Alianza Lima le puso paños fríos a la sanción que le impuso la Comisión Disciplinaria de la FPF y dejó abierta la posibilidad de viajar con el equipo a Ayacucho, aunque no pueda dirigir desde la zona técnica.

