De pronto el Perú amaneció con una noticia bomba. El TAS le había dado la razón a Alianza Lima y le ponía nuevamente en la Liga 1 en el caso contra la FPF, pero no era sólo eso, el fútbol peruano volvió a estar en el ojo de la tormenta a nivel mundial, un escándalo que el periodista deportivo Óscar del Portal calificó como una “vergüenza” para el balompié nacional .

El ex futbolista, Jean Ferrari, hombre ligado a la administración y gerencia deportiva de clubes, se pronunció sobre las consecuencias que traerá la resolución del TAS para la FPF (Federación Peruana de Fútbol), pues no solo tiene que arreglar la manera de incluir a Alianza Lima a la Liga 1 y mandar a segunda a Carlos Stein, sino que también podría enfrentar una demanda millonaria de los equipos involucrados.

“Por supuesto, a nivel internacional, esto será la comidilla absolutamente de todo el sector de la industria del deporte mundial. Qué tan mal se está manejando el fútbol peruano para que el TAS haya intervenido y le haya dado la razón a un club. Esto es un golpe durísimo para la FPF”, anotó Ferrari.

También, el ex volante de Universitario de Deportes, habló sobre los daños económicos que tendría que asumir la FPF ante la medida del TAS.

“Hay que ver la acción legal que tomará Alianza Lima con referencia a la reparación civil. Acá hay un daño durísimo porque habría una demanda millonaria contra la FPF tanto de Alianza Lima y del propio Carlos Stein”, agregó Ferrari.

Sobre lo deportivo, Ferrari hizo la siguiente reflexión: “El TAS le ha dado la razón a Alianza Lima, pero todavía no está la resolución definitiva. Y también hay que esperar la posición de la FPF. Es un tema muy controversial”, advirtió Ferrari.

Ferrari se refiere a que el TAS ha sido claro en que la FPF deberá decidir en que momento vuelve Alianza Lima. “Ellos (FPF) deberán definir si es que Alianza Lima se integra ya pasado la primera fecha o a mitad de año o el próximo año, si es que desciende Carlos Stein”, expresó.

El ex Gerente Deportivo de Universitario fue claro al señalar que hay dos rutas que analizar sobre lo sucedido con Alianza Lima, en la parte deportiva y la parte legal. Y las reglas están para cumplirse. “Teniendo un Departamento de Licencias, que tenían que haber respetado su propio reglamento, no lo hicieron. Entonces hoy están pagando esas consecuencias”, añadió.

Luego profundizo más sobre el tema. “Si tu pones reglas, cúmplelas, nada más. Pero si las rompes, si le quieres sacar la vuelta para favorecer a uno u a otro equipo las consecuencias tarde o temprano llegan. La FPF debe estar viviendo una crisis muy compleja”, afirmó Ferrari.

Luego, Ferrari, puso el dedo en la llaga. “A mí me deja claro que el fútbol necesita una reforma, todo nuestro sistema deportivo, nuevas políticas deportivas ya que hay muchas personas informales”, comentó.

TROME | Oscar Del Portal critica a la FPF tras fallo del TAS a favor de Alianza Lima

La violencia de los hinchas

En los últimos días la violencia en el fútbol nos volvió a estremecer a los peruanos. El terror había vuelto y el fútbol volvió a ser amenazado por dos grupos que se autodenominaron defensores de dos clubes grandes.

“Esos no son hinchas, son personas que han tomado el papel de hinchas en nombre de los clubes. Para hacer una batalla que no vienen al caso, no tiene sentido, están confundidos y hay que tomar medidas drásticas”, manifestó Ferrari.

Finalmente agregó: “Hay leyes contra la violencia en el deporte, leyes que son un saludo a la bandera porque no se aplican. Como es el caso del empadronamiento de los hinchas que un solo club ha cumplido. Para eso se necesita mucha articulación con los distintos entes del deporte y el Estado”, recalcó.