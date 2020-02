El estilo de juego que impone Pablo Bengoechea en Alianza Lima es un tema que polariza a los hinchas del club victoriano y a los críticos del fútbol en general. Sin embargo, para el integrante de la selección peruana, Jefferson Farfán, la forma que usa el uruguayo lo tiene más que satisfecho.

“Este Alianza me encanta”, fue la categórica respuesta de Jefferson Farfán, en Movistar Deportes, a la consulta sobre si el actual Alianza Lima lo ilusiona. “Y aparte, el técnico que tiene, a mí me encanta demasiado el juego de Pablo Bengoechea. Me encanta lo que hace. Me encanta su estilo, me encanta", añadió.

Dirigido por Pablo Bengoechea en la selección peruana hace algunos años, Jefferson Farfán elogió también a Oslimg Mora y Jean Deza, dos de los jugadores que tienen a la velocidad como una de sus principales virtudes.

“A Mora lo he visto, he jugado con él en la selección, cuando era ‘sparring’, en la selección en menores. Es un muy buen jugador. Muy rápido, muy bueno”, dijo sobre Mora.

Jefferson Farfán elogió el estilo de juego de Pablo Bengoechea.(Video: Movistar Deportes)

“Deza es un excelente buen jugador. Esperamos que sea su año. Tiene todas las condiciones, las cualidades. Lo conozco, me encanta su juego. Espero que este año lo disfrute y pueda lograr el título”, confesó el delantero del Lokomotiv ruso.

Es preciso destacar que Alianza Lima debutó en la Liga 1 el viernes pasado, ante Alianza Universidad en Matute. El enfrentamiento quedó 3-2 a favor del cuadro visitante. Los goles del equipo íntimo fueron anotados por Joazinho Arroé y Carlos Ascues.

