Jefferson Portales nació en 1997, año en el que Alianza Lima cortó una racha de mucho tiempo sin campeonar. Parecía entonces predestinado a sentir en carne propia el hecho de ser el mejor. Y el defensor que hace poco cumplió 24 años lo logró siendo una pieza fundamental en la oncena que armó Carlos Bustos y que destacó por su solvencia. Los íntimos clasificaron a la Copa Libertadores y Portales charló con Trome para hablar de lo que le deja el 2021 y lo que vendrá.

¿Asimilaste ya este gran 2021?

Todavía no lo termino de asimilar, fue un año duro. Me levanto y me pongo a pensar en este logro, en la hinchada contenta. Es algo increíble. Cuando pitó el árbitro pasaron muchas cosas por mi cabeza, la alegría, la recompensa al esfuerzo.

A inicios de año había mucha incertidumbre

Es verdad, estábamos entrenando para la Liga2 y solo esperábamos la resolución del TAS. Si el fallo era negativo, no pasaba nada, seguiríamos enfocados en dar lo mejor.

¿Cuándo se dan cuenta de lo que podía pasar a fin de año?

Comenzamos el torneo habiendo entrenado menos que el resto, pero empezamos a mirar el objetivo del título cuando, por ejemplo acumulamos partidos con el arco en cero, los triunfos seguidos llegaron, etc.

Jefferson Portales fue uno de los mejores de Alianza Lima en las finales ante Cristal. Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec

De esos triunfos ¿Cuáles consideras los más importantes?

La victoria en el clásico influyó positivamente mucho en nosotros, otro duelo que fue punto de quiebre es el triunfo contra Melgar (1-0) con un jugador menos y donde ellos nos sometieron, pero lo sacamos adelante.

Jugar en una línea de tres defensores siempre implica riesgos

En lo personal no estaba acostumbrado, pero entrené, mejoré, conversamos mucho entre los defensas. Además tener al lado a Pablo Míguez influye, porque transmite ímpetu, ordena y ayuda.

Con San Martín le marcaste a Sport Boys, la ‘U’ y al mismo Alianza, un buen registro

Exacto, les hecho goles a los tres. Sería lindo hacerle gol también a Cristal, esperemos se pueda dar. De los tres grité más el gol que le hice a la ‘U’ por el ambiente, fue un partido emotivo aquel con San Martín (2-2).

El defensor cumplió hace poco 24 años y los pasó en familia festejando también su primer título

Este plantel ha mostrado perfil bajo, comparado a todo lo extradeportivo que vivió el club en el 2020

El equipo ha estado muy comprometido, muy unido, sin nada de malicia y esas cosas. Corregimos errores, hablábamos entre nosotros para siempre estar en mejora constante.

La influencia de Carlos Bustos fue...

El profesor Bustos es una excelente persona y entrenador. Siempre estuvo buscando su once, cada día en cada entrenamiento nos compenetraba más.

Antes de las finales contra Cristal el titular era Joao Montoya, sin embargo tu juegas los ‘Playoff’ y fuiste de lo mejor del equipo

Carlos (Bustos) habló conmigo, me dijo que estábamos complicados con los minutos de la bolsa y yo lo tomé con humildad porque necesitábamos cumplir. Yo seguí entrenando, esperando jugar las finales y se dio.

¿Qué delantero de Cristal te complicó más en esas finales?

Irven (Ávila). Es un jugador con mucha movilidad, puede salir para la derecha o para la izquierda, había que estar muy atento. Pero en la sumatoria, me parece que teníamos mejores jugadores que Cristal para defender.

Jefferson Portales tuvo duro trabajo en la final contra Irven Ávila y supo ganarle el duelo

Por algo llegaron a tener 17 partidos con el arco en cero

Es mérito de todos, porque nuestros delanteros empezaban la defensa, todos aplicados en conjunto, apoyándonos.

¿Se le faltó al respeto a Alianza a inicios de año cuando algunos decían que el equipo no pelearía arriba?

Sí, la verdad que sí, escuché a mucha gente decir que Alianza estaba para pelear el descenso, para estar de media tabla hacia abajo. Pero nunca hay que subestimar a nadie, porque con mucha humildad y tranquilidad logramos el campeonato.

Y en este merecido descanso ¿Qué platillo no puede faltar en la mesa?

Mi esposa siempre me prepara ‘Ají de Gallina’, es la comida que más me gusta, siempre me engríe.

El defensor contribuyó a que los íntimos sumaran 17 partidos sin recibir un gol (Foto: Liga 1)

¿Qué tal en la pista de baile?

Allí voy, me suelto. Yo bailo de todo, lo que me pongan bailo. En el camarín nos activamos con la música, siempre alegres, siempre unidos.

Se notaba eso en los ‘En Vivo’ que hacía Hernán Barcos

A la gente le gustó mucho y nosotros muy contentos de poder mostrarle las alegrías a la hinchada que nos alentó en todo momento.

Tu opinión del ‘Pirata’

Una gran persona, ayudando al equipo, cuidándonos dentro y fuera del campo.

¿Tienes un referente defensivo en el extranjero?

Admiro mucho a Virgil van Dijk, el central del Liverpool, allí tengo cositas de él jajaj.

Ahora se les viene otra cuenta que saldar, la Copa Libertadores donde Alianza no ha sacado resultados en los últimos años

Vamos a trabajar muy duro todos estos meses, vamos con la mentalidad puesta en dejar lo más arriba posible a Alianza en este torneo internacional. Queremos hacer una buena Copa.

Y de reojo miras la selección peruana

Si claro, la selección es una ilusión que todo futbolista tiene. Yo sigo trabajando, mejorando cada día para en cualquier momento que me toque, estar preparado.

Jefferson Portales es el claro ejemplo que si quieres algo debes ir por ello. Que si la vida es un reto, rétala tú.

